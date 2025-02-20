Van'da Kar Etkisini Gösterdi: Şehir Beyaza Büründü

Van'da Kar Yağışı Başladı

Van'da akşam saatlerinde etkili olan kar, kentin günlerdir süren soğuk hava ile birleşerek beyaza bürünmesine neden oldu.

Görüş Mesafesi Düşüyor

Akşam saatlerinde bastıran yoğun karla birlikte görüş mesafesinin düşmesi sürücüler için zorluklar yarattı. Araçlar, kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları ve Belediye Ekipleri Seferberlikte

Karayolları ekipleri, Van-Hakkari kara yolunun Kurubaş Geçidi'nde tuzlama çalışmaları gerçekleştirerek yol güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Ayrıca, belediye ekipleri de yüksek kesimlerde yolu kapanan yerleşim yerlerinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Olumsuz Hava Koşulları Sürecek

Yetkililer, olumsuz hava koşullarının yarın da etkisini sürdüreceğini bildirerek, vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.