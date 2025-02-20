Van'da Kar Etkisini Gösterdi: Şehir Beyaza Büründü

Van'da akşam saatlerinde etkili olan kar, kenti beyaz örtüyle kapladı. Görüş mesafesi düştü, ekipler yolları açmak için seferber oldu.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 18:47
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 18:47
Van'da Kar Etkisini Gösterdi: Şehir Beyaza Büründü

Van'da Kar Yağışı Başladı

Van'da akşam saatlerinde etkili olan kar, kentin günlerdir süren soğuk hava ile birleşerek beyaza bürünmesine neden oldu.

Görüş Mesafesi Düşüyor

Akşam saatlerinde bastıran yoğun karla birlikte görüş mesafesinin düşmesi sürücüler için zorluklar yarattı. Araçlar, kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları ve Belediye Ekipleri Seferberlikte

Karayolları ekipleri, Van-Hakkari kara yolunun Kurubaş Geçidi'nde tuzlama çalışmaları gerçekleştirerek yol güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Ayrıca, belediye ekipleri de yüksek kesimlerde yolu kapanan yerleşim yerlerinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Olumsuz Hava Koşulları Sürecek

Yetkililer, olumsuz hava koşullarının yarın da etkisini sürdüreceğini bildirerek, vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Motosiklet ve Kurye Trafiğine Yasak Geldi
2
Trabzon'da Hastaların Görüntülerini Gizlice Kaydeden Personel Tutuklandı
3
Birinci Türk Kayak Kupası Özbekistan'da Heyecan Verdi
4
Sinop'ta İstinad Duvarı Çöktü: Apartman ve Ev Tahliye Edildi
5
HÜDA PAR'lı Demir, Bayram İkramiyesi İçin Asgari Ücret Taleplerini Dile Getirdi
6
Gastro Fethiye Ulusal Gastronomi Festivali 2023 Başladı

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?