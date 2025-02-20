Van'da Kar Nedeniyle Araçlar Yolda Kaldı

Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar, araçların yolda kalmasına neden oldu. Ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 21:07
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 21:07
Van'da Kar Nedeniyle Araçlar Yolda Kaldı

Van'da Karla Mücadele Devam Ediyor

Van'ın Erciş ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, ulaşımda ciddi aksamalara yol açtı. Karla kaplanan zemin üzerinde ilerlemekte zorlanan araçlar, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı rampasında yolda kaldı.

Sürücüler Zor Anlar Yaşadı

Beklenmedik şekilde etkili olan kar, birçok sürücüyü hazırlıksız yakaladı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, araçların trafiğe tek şeritten devam etmesini sağladı.

Yol Temizleme Çalışmaları

Karayolları ekipleri, ana arterlerde yol açma ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Ayrıca, belediye ekipleri, sokak ve kaldırımlarda kar temizliği yaparak ulaşımın akışını sağlamaya çalıştı.

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