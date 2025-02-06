Van'da Kar Tahribatı: Mahsur Kalan Öğrencilere Kurtarma Operasyonu

Van'da Kar Nedeniyle Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Van'ın kırsal mahallelerinde etkili olan kar ve tipi, hayatı olumsuz biçimde etkileyerek birçok aracı yolda mahsur bıraktı. Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, bu duruma müdahale eden ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışmalarla mahsur kalanları kurtardı.

Öğrencilerin Durumu Kritikti

Özellikle Çaldıran ilçesinde, Beydoğan Mahallesi'nde taşımalı eğitim gören öğrencileri taşıyan iki minibüs, Yücelen Mahallesi Çilli mezrası yolunda yoğun tipinin etkisiyle mahsur kaldı. Servis şoförlerinin durumu bildirmesi üzerine, bölgede kurtarma çalışmalarına Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Çaldıran Şantiye Şefliği ekipleri sevk edildi.

Diğer Mahallelerdeki Müdahale

Yalnızca Çaldıran'daki öğrenciler değil, Gürpınar ilçesinin Doluçıkın ve Çatak ilçesinin Sırmalı mahallelerinde de mahsur kalan otomobil ve kamyonettekilere ekipler tarafından yardım sağlandı.

Fırtına nedeniyle bölgedeki ulaşım zorluğu sürerken, ekiplerin gayretleriyle mahsur kalanların hiçbirine zarar gelmeden evlerine ulaştırıldığı bildirildi.