Van'da Kar Üstünde Beslenen Tilkiler Görüntülendi

Van'ın Çatak ilçesinde, kar örtüsü üzerinde beslenen tilkiler ilginç görüntüler sergiledi. Kent genelinde dün itibarıyla etkili olan kar, yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi.

Yaban Hayvanları Yerleşim Yerlerine İndi

Kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları, insan yerleşimlerinin yakınlarına kadar inmeye başladı. Çatak ilçesi kırsalında, üç tilkinin telef olan bir koyunu yedikleri anlar AA muhabirleri tarafından kaydedildi.

Yoğun kara rağmen, tilkilere saksaganlar da eşlik etti. Karınlarını doyurduktan sonra bir süre karda oynayan tilkiler, daha sonra gözden kayboldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.