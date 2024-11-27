Van'da Kar Yağışı ve Tipi Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor

Van'da bu sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi, sürücüler için zor anlar yaşattı. Kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreyi bulurken, ulaşımda önemli aksamalar meydana geldi.

Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Ayrıca, yüksek rakımlı bölgelerde de birçok araç yolda kaldı.

Kar yağışından korunmaya çalışan Vanlılar, otobüs duraklarında beklerken, bazı vatandaşlar ise park halindeki araçlarının üstünde biriken karı temizlemekle meşguldü. İş yerlerinin önünde de kar birikintileri görüldü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Van'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Van'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.