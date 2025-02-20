Van'da Kardan Kapanan Yolda Hastaya Ekip Desteği

Van'ın Çatak ilçesinde, Korulu Mahallesi Sığırcık mezrasında yaşayan Ceylan Nar isimli hastanın durumu, yakınlarının 112 Acil Sağlık ekiplerine başvurmasıyla acil bir hal aldı. Yolda meydana gelen karakış şartları nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken, sağlık ekipleri, Büyükşehir Belediyesi'nden yardım talep etti.

Zorlu Mücadeleyle 3 Saatlik Çalışma

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ve sağlık ekipleri, olay yerine intikal ederek durumu değerlendirdi. Karla mücadele ekipleri, tipiye ve yoğun kara rağmen, 3 saatlik zorlu bir çalışmayla yolu açmayı başardı. Sağlık ekiplerinin, mezraya ulaşması sağlandı.

Ceylan Nar’a evde yapılan ilk müdahalenin ardından, sağlık ekipleri tarafından Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasta yakınları, bu süreçte büyük özveri gösteren ekiplere teşekkür etti.

Van'ın Çatak ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede rahatsızlanan kişi, ekiplerin 3 saat süren çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Van'ın Çatak ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede rahatsızlanan kişi, ekiplerin 3 saat süren çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.