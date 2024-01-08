Van'da karla mücadele sürüyor: Kentte kar kütleleri 4 metreyi aştı

Van'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. 492 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapanırken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele için seferber oldu. Kar kalınlığının yer yer 40 santimetreyi bulduğu bölgede, ekipler 370 iş makinesiyle yolları açmak için çalışıyor.





VAN'DA KAR 7 YERLEŞİM YERİ ULAŞIMA KAPATTI

Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 492 mahalle ve mezra yolunun büyük bölümü açıldı. Yol açma çalışmalarını sürdüren ekipler, 485 yerleşim biriminin yolu ulaşıma açtı. Kapalı olan 7 yerleşim biriminin yolu için de çalışmalar devam ediyor.





KAR NEDENİYLE VA-BAHÇESARAY KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Karabet Geçidi'nde sık sık kapanan yolu açmak için çalışan ekipler, gece de mesai yaptı. Güneyyamaç Mahallesi Özbeyli mezrasına ulaşmaya çalışan ekipler, 3 bin 300 rakımlı bölgede 6 metreyi aşan kar kütleleri ve soğuk hava ile mücadele etti.

Ayrıca Van-Bahçesaray arasındaki kara yolu, çığ tehlikesi sebebiyle 17 gündür ulaşıma kapalı olduğu bilgisine ulaşıldı.