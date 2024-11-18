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Van'da Kaya Parçası Düşmesi: Bir Çoban Hayatını Kaybetti

Van'ın Çatak ilçesinde kaya parçası düşmesi sonucu bir çoban yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 23:05
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 23:11
Van'da Kaya Parçası Düşmesi: Bir Çoban Hayatını Kaybetti

Van'da Kaya Parçası Düşmesi: Ölüm ve Yaralanma

Van'ın Çatak ilçesinde, hayvanlarını otlatan iki çobanın üzerine kaya parçaları düştü. Olay, Alacayar Mahallesi kırsalında meydana geldi. Davut İnçamur ve Yakup İnçamur isimli çobanlar, dağdan kopan kaya parçalarının altında kaldı.

Davut İnçamur, olay yerinde hayatını kaybetti. 5 çocuk babası olan Yakup İnçamur ise yaralandı. Yaralı çobanın durumunu bildirmesi üzerine, olay yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağanak yağış ve yoğun sis nedeniyle, ekiplerin olay yerine ulaşması güçlükle gerçekleşti. Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından yaralı İnçamur, ambulansla Çatak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cenazesi ise morga taşındı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Van'ın Çatak ilçesinde hayvanlarını otlattıkları sırada üzerlerine kaya parçası düşen 2 çobandan...

Van'ın Çatak ilçesinde hayvanlarını otlattıkları sırada üzerlerine kaya parçası düşen 2 çobandan biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Van'ın Çatak ilçesinde hayvanlarını otlattıkları sırada üzerlerine kaya parçası düşen 2 çobandan...

Van'ın Çatak ilçesinde hayvanlarını otlattıkları sırada üzerlerine kaya parçası düşen 2 çobandan biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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