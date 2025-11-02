Van'da Kayalıklarda Mahsur Kalan Kişi AFAD'ın Müdahalesiyle Kurtarıldı
Tuşba, Kalecik Mahallesi
Van'ın Tuşba ilçesinde, Kalecik Mahallesi yakınlarındaki kayalıklarda mahsur kalan Şefik Bartin, çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine yardım bekledi.
İhbarın ardından bölgeye sevk edilen UMKE, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri zorlu arazi koşullarında müdahalede bulundu.
Şefik Bartin, ekiplerin yürüttüğü yaklaşık 3,5 saat süren çalışma sonucunda kurtarıldı.
