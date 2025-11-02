Van'da Kayalıklarda Mahsur Kalan Kişi AFAD'ın Müdahalesiyle Kurtarıldı

Van'ın Tuşba ilçesi Kalecik Mahallesi'nde kayalıklarda mahsur kalan Şefik Bartin, AFAD, UMKE ve 112 ekiplerinin 3,5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 18:58
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 18:58
Van'da Kayalıklarda Mahsur Kalan Kişi AFAD'ın Müdahalesiyle Kurtarıldı

Van'da Kayalıklarda Mahsur Kalan Kişi AFAD'ın Müdahalesiyle Kurtarıldı

Tuşba, Kalecik Mahallesi

Van'ın Tuşba ilçesinde, Kalecik Mahallesi yakınlarındaki kayalıklarda mahsur kalan Şefik Bartin, çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine yardım bekledi.

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen UMKE, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri zorlu arazi koşullarında müdahalede bulundu.

Şefik Bartin, ekiplerin yürüttüğü yaklaşık 3,5 saat süren çalışma sonucunda kurtarıldı.

Van'ın Tuşba ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan kişi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı...

Van'ın Tuşba ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan kişi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Van'ın Tuşba ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan kişi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı...

İLGİLİ HABERLER

Deli Dana Alarmı: Bolu'da vCJD Pozitif Vaka — Ankara'dan Sonra İkinci Teşhis

Eşref Rüya'da Kriz: Çağatay Ulusoy Ayrılığı ve Final İddiaları

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da traktör ile kamyonetin çarpışması: 5 kişi yaralandı
2
Düzce Gölyaka'da Trafik Kazası: 7 Kişi Yaralandı
3
Sındırgı'da Tarihi Şerif Paşa ve Yakupbey Camileri Restorasyona Alındı
4
Çorum'da Safran Hasat Şenliği: Bizim Ora Kadın Girişimi Öne Çıktı
5
Bakan Ersoy, Büyük Mısır Müzesi Açılışına Katıldı
6
Sındırgı'da Ağır Hasarlı Binaların Kontrollü Yıkımı Sürüyor
7
Erzincan'da İki Otomobil Çarpıştı: 1'i Çocuk 5 Yaralı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor

VGM Burs Sonuçları 2025-2026 Ne Zaman Açıklanacak?

31 Ekim 2025 Cuma: Halloween bugün mü? Cadılar Bayramı coşkusu başladı

Emlak Vergisi 2. Taksit Başlıyor: Son Ödeme Tarihi ve Ödeme Rehberi

Deli Dana Alarmı: Bolu'da vCJD Pozitif Vaka — Ankara'dan Sonra İkinci Teşhis

TCMB, Papara'nın Faaliyet İznini İptal Etti — Milyonları Etkileyen Karar

Ehliyet Yenilemede Son Çağrı: Süre Uzatıldı mı? 15 TL Yerine 7.437 TL Riski

Eşref Rüya'da Kriz: Çağatay Ulusoy Ayrılığı ve Final İddiaları