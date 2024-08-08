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Van'da Kaybolan Evlatlar İçin Eylemler Sürüyor

Van'da aileler, çocuklarının dağa kaçırılmasına karşı DEM Parti önünde direnişlerini sürdürerek seslerini yükseltiyor.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 14:11
Van'da Kaybolan Evlatlar İçin Eylemler Sürüyor

Vanlı Aileler, Kaybolan Çocukları İçin Eylemde

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, bu hafta da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı önünde eylemlerini sürdürdü.

Aileler Bir Araya Geldi

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve kaybolan evlatlarına ait fotoğrafları taşıyarak parti binasına yürüdü. Eylem sırasında anne ve babalar, muhalefet olarak parti önünde yüksek sesle çalınan müziğe tepki gösterdiler.

Evlat Hasretiyle Mücadele

Eyleme katılan baba, Necmettin Biçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kızım Gülcan'a kavuşana kadar eylemde kalacağım," dedi. Biçer, 2019 yılından bu yana Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki ailelerin evlat nöbeti tuttuğunu hatırlatarak, "Bugüne kadar 55 evladımız ailelerine kavuştu. Diğer gençlere sesleniyorum, gelin devletimizin şefkatli kollarına dönün," şeklinde konuştu.

Anne Nazlı Sancar'ın Umudu

Anne Nazlı Sancar ise yıllardır çocuk hasreti çektiğini belirtti ve mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Sancar, "6 yıldır DEM Parti'nin kapısındayım. Kızımı istiyorum. Bugün bir evladımız terörden kurtulduğu için çok mutluyum. PKK'dan korkmuyoruz, evlatlarımıza kavuşana kadar buradayız," ifadelerini kullandı.

Ailelerin bu kararlı duruşu, kaybolan evlatlarına olan özlemlerini ve umutlarını yansıtıyor.

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl...

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl...

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl...

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl...

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl...

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

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