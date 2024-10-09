Van'da Kaybolan Öğrenci İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Van'da Kayıp Öğrenci İçin Arama Çalışmaları

Van'da, 12 gündür kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş için başlatılan arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Arama Çalışmaları Geniş Bir Yelpazeye Yayılmış Durumda

Van Valisi Ozan Balcı, arama faaliyetlerinin yalnızca Van Gölü sahilinde değil, kampüs içerisinde ve çevre köylerde de gerçekleştirildiğini belirtti. Kabaiş, arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini bildirmişti ve 27 Eylül'den beri kendisinden haber alınamıyor.

Koordineli Çalışmalar Devam Ediyor

Arama operasyonları, Sahil Güvenlik ve İl Jandarma Komutanlığı gibi kuruluşların yanı sıra AFAD ve yerel emniyet birimleri tarafından yürütülüyor. Su altı görüntüleme cihazları kullanılarak yürütülen çalışmalarla birlikte güvenlik kameraları ve arama kurtarma köpeklerinden de faydalanılıyor.

Vali Balcı'dan Açıklama

Vali Ozan Balcı, mistik herhangi bir bilgi bulunmadığını, kaybolan öğrencinin telefonunun bulunduğunu ve burada teknik incelemeler yapıldığını ifade etti. Ayrıca, arama çalışmalarının her aşamasında şeffaf ve titiz bir yaklaşım benimsediklerini belirtti.

Son Durum ve Beklentiler

Kabaiş'in yakınları da arama çalışmalarının gerçekleştiği bölgede beklemeye devam ediyor. Vali Balcı, "Tüm birimlerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Kızımızı bulana kadar çalışmalarımız sürecek" dedi.

Van'da, 12 gündür kayıp üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmaları, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekiplerince, su altı görüntüleme cihazı kullanılarak yürütülüyor.

Van'da, 12 gündür kayıp üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmaları, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekiplerince, su altı görüntüleme cihazı kullanılarak yürütülüyor.

Van'da, 12 gündür kayıp üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmaları, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekiplerince, su altı görüntüleme cihazı kullanılarak yürütülüyor.

Van'da, 12 gündür kayıp üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmaları, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekiplerince, su altı görüntüleme cihazı kullanılarak yürütülüyor.

Van'da, 12 gündür kayıp üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmaları, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekiplerince, su altı görüntüleme cihazı kullanılarak yürütülüyor.

Van'da, 12 gündür kayıp üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmaları, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekiplerince, su altı görüntüleme cihazı kullanılarak yürütülüyor.

Van'da, 12 gündür kayıp üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmaları, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekiplerince, su altı görüntüleme cihazı kullanılarak yürütülüyor.

Van'da, 12 gündür kayıp üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmaları, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekiplerince, su altı görüntüleme cihazı kullanılarak yürütülüyor.

Van'da, 12 gündür kayıp üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmaları, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekiplerince, su altı görüntüleme cihazı kullanılarak yürütülüyor.