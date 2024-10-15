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Van'da Kaybolan Üniversite Öğrencisi İçin Su Altı Çalışmaları Devam Ediyor

Van'da kaybolan Rojin Kabaiş'in arama çalışmaları, ileri teknolojiyle desteklenerek sürdürülüyor.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 13:28
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 13:35
Van'da Kaybolan Üniversite Öğrencisi İçin Su Altı Çalışmaları Devam Ediyor

Rojin Kabaiş'in Kaybolması ve Arama Çalışmaları

Van'da, 21 yaşındaki Rojin Kabaiş adlı üniversite öğrencisinin kaybolması üzerine başlatılan arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kabaiş'in arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini belirtmesinin ardından 27 Eylül tarihinden bu yana kendisinden haber alınamadı.

Arama Teknolojileri ve Ekiplerin Çalışmaları

Arama kurtarma faaliyetleri, Van Valiliği koordinatörlüğünde sürdürülüyor. Van Gölü'nde yürütülen çalışmalarda, su altı görüntüleme cihazı olan row ve 3 farklı sonar cihazı kullanılarak gölün 300 metre derinliğine kadar tarama yapılıyor. Bu teknoloji sayesinde, daha önce belirlenmemiş alanlar detaylı şekilde inceleniyor.

Ekiplerin Kullanımında İnovatif Yaklaşımlar

Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve AFAD dalgıç ekipleri, arama çalışmaları sırasında yurt dışından alınan yüksek kaliteli sonar cihazları ile de destekleniyor. Şu ana kadar 90 kilometrekarelik bir alan kontrol edildi.

Helikopter ve Özel Eğitimli Köpekler

Kıyıda gerçekleştirilen çalışmalarda ayrıca helikopter, dron ve özel eğitimli arama köpekleri de kullanılıyor. Ekipler, Bardakçı Mahallesi çevresinde ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıkladığı başörtüsünün bulunduğu bölgede yoğunlaşmış durumda.

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı...

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı görüntüleme kamerası row ve 3 sonar cihazı kullanılıyor. Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri, botta bulunan yerli üretim row cihazından (su altı görüntüleme cihazı) yararlanarak gölün 300 metre derinliğini taranıyor.

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı...

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı görüntüleme kamerası row ve 3 sonar cihazı kullanılıyor. Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri, botta bulunan yerli üretim row cihazından (su altı görüntüleme cihazı) yararlanarak gölün 300 metre derinliğini taranıyor.

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı...

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı görüntüleme kamerası row ve 3 sonar cihazı kullanılıyor. Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri, botta bulunan yerli üretim row cihazından (su altı görüntüleme cihazı) yararlanarak gölün 300 metre derinliğini taranıyor.

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı...

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı görüntüleme kamerası row ve 3 sonar cihazı kullanılıyor. Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri, botta bulunan yerli üretim row cihazından (su altı görüntüleme cihazı) yararlanarak gölün 300 metre derinliğini taranıyor.

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı...

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı görüntüleme kamerası row ve 3 sonar cihazı kullanılıyor. Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri, botta bulunan yerli üretim row cihazından (su altı görüntüleme cihazı) yararlanarak gölün 300 metre derinliğini taranıyor.

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı...

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı görüntüleme kamerası row ve 3 sonar cihazı kullanılıyor. Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri, botta bulunan yerli üretim row cihazından (su altı görüntüleme cihazı) yararlanarak gölün 300 metre derinliğini taranıyor.

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı...

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı görüntüleme kamerası row ve 3 sonar cihazı kullanılıyor. Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri, botta bulunan yerli üretim row cihazından (su altı görüntüleme cihazı) yararlanarak gölün 300 metre derinliğini taranıyor.

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı...

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı görüntüleme kamerası row ve 3 sonar cihazı kullanılıyor. Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri, botta bulunan yerli üretim row cihazından (su altı görüntüleme cihazı) yararlanarak gölün 300 metre derinliğini taranıyor.

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı...

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı görüntüleme kamerası row ve 3 sonar cihazı kullanılıyor. Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri, botta bulunan yerli üretim row cihazından (su altı görüntüleme cihazı) yararlanarak gölün 300 metre derinliğini taranıyor.

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı...

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı görüntüleme kamerası row ve 3 sonar cihazı kullanılıyor. Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri, botta bulunan yerli üretim row cihazından (su altı görüntüleme cihazı) yararlanarak gölün 300 metre derinliğini taranıyor.

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı...

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı görüntüleme kamerası row ve 3 sonar cihazı kullanılıyor. Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri, botta bulunan yerli üretim row cihazından (su altı görüntüleme cihazı) yararlanarak gölün 300 metre derinliğini taranıyor.

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı...

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı görüntüleme kamerası row ve 3 sonar cihazı kullanılıyor. Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri, botta bulunan yerli üretim row cihazından (su altı görüntüleme cihazı) yararlanarak gölün 300 metre derinliğini taranıyor.

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı...

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı görüntüleme kamerası row ve 3 sonar cihazı kullanılıyor. Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri, botta bulunan yerli üretim row cihazından (su altı görüntüleme cihazı) yararlanarak gölün 300 metre derinliğini taranıyor.

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı...

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı görüntüleme kamerası row ve 3 sonar cihazı kullanılıyor. Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri, botta bulunan yerli üretim row cihazından (su altı görüntüleme cihazı) yararlanarak gölün 300 metre derinliğini taranıyor.

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı...

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı görüntüleme kamerası row ve 3 sonar cihazı kullanılıyor. Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri, botta bulunan yerli üretim row cihazından (su altı görüntüleme cihazı) yararlanarak gölün 300 metre derinliğini taranıyor.

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı...

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı görüntüleme kamerası row ve 3 sonar cihazı kullanılıyor. Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri, botta bulunan yerli üretim row cihazından (su altı görüntüleme cihazı) yararlanarak gölün 300 metre derinliğini taranıyor.

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı...

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı görüntüleme kamerası row ve 3 sonar cihazı kullanılıyor. Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri, botta bulunan yerli üretim row cihazından (su altı görüntüleme cihazı) yararlanarak gölün 300 metre derinliğini taranıyor.

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı...

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı görüntüleme kamerası row ve 3 sonar cihazı kullanılıyor. Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri, botta bulunan yerli üretim row cihazından (su altı görüntüleme cihazı) yararlanarak gölün 300 metre derinliğini taranıyor.

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı...

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı görüntüleme kamerası row ve 3 sonar cihazı kullanılıyor. Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri, botta bulunan yerli üretim row cihazından (su altı görüntüleme cihazı) yararlanarak gölün 300 metre derinliğini taranıyor.

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı...

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı görüntüleme kamerası row ve 3 sonar cihazı kullanılıyor. Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri, botta bulunan yerli üretim row cihazından (su altı görüntüleme cihazı) yararlanarak gölün 300 metre derinliğini taranıyor.

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı...

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı görüntüleme kamerası row ve 3 sonar cihazı kullanılıyor. Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri, botta bulunan yerli üretim row cihazından (su altı görüntüleme cihazı) yararlanarak gölün 300 metre derinliğini taranıyor.

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı...

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı görüntüleme kamerası row ve 3 sonar cihazı kullanılıyor. Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri, botta bulunan yerli üretim row cihazından (su altı görüntüleme cihazı) yararlanarak gölün 300 metre derinliğini taranıyor.

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı...

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı görüntüleme kamerası row ve 3 sonar cihazı kullanılıyor. Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri, botta bulunan yerli üretim row cihazından (su altı görüntüleme cihazı) yararlanarak gölün 300 metre derinliğini taranıyor.

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı...

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı görüntüleme kamerası row ve 3 sonar cihazı kullanılıyor. Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri, botta bulunan yerli üretim row cihazından (su altı görüntüleme cihazı) yararlanarak gölün 300 metre derinliğini taranıyor.

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı...

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı görüntüleme kamerası row ve 3 sonar cihazı kullanılıyor. Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri, botta bulunan yerli üretim row cihazından (su altı görüntüleme cihazı) yararlanarak gölün 300 metre derinliğini taranıyor.

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı...

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı görüntüleme kamerası row ve 3 sonar cihazı kullanılıyor. Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri, botta bulunan yerli üretim row cihazından (su altı görüntüleme cihazı) yararlanarak gölün 300 metre derinliğini taranıyor.

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı...

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı görüntüleme kamerası row ve 3 sonar cihazı kullanılıyor. Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri, botta bulunan yerli üretim row cihazından (su altı görüntüleme cihazı) yararlanarak gölün 300 metre derinliğini taranıyor.

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı...

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı görüntüleme kamerası row ve 3 sonar cihazı kullanılıyor. Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri, botta bulunan yerli üretim row cihazından (su altı görüntüleme cihazı) yararlanarak gölün 300 metre derinliğini taranıyor.

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı...

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı görüntüleme kamerası row ve 3 sonar cihazı kullanılıyor. Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri, botta bulunan yerli üretim row cihazından (su altı görüntüleme cihazı) yararlanarak gölün 300 metre derinliğini taranıyor.

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı...

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı görüntüleme kamerası row ve 3 sonar cihazı kullanılıyor. Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri, botta bulunan yerli üretim row cihazından (su altı görüntüleme cihazı) yararlanarak gölün 300 metre derinliğini taranıyor.

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı...

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında su altı görüntüleme kamerası row ve 3 sonar cihazı kullanılıyor. Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri, botta bulunan yerli üretim row cihazından (su altı görüntüleme cihazı) yararlanarak gölün 300 metre derinliğini taranıyor.

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