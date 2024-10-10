Van'da Kaybolan Üniversite Öğrencisine Ait Eşarp Bulundu

Van'da Kaybolma Olayı ve Eşarp Bulunuşu

Van ilinde 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in kaybolmasının ardından yürütülen arama faaliyetlerinde, öğrenciye ait olduğu değerlendirilen bir eşarp ortaya çıktı.

Olayın Arka Planı

Kabaiş, 27 Eylül'den bu yana kayıp durumdaydı. Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak üzere sahile gideceğini belirtmişti. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'nde eğitim gören Kabaiş'ten o günden beri haber alınamamaktaydı.

Arama Çalışmaları

Kaybolan öğrenciyi bulmak için Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve AFAD dalgıç ekipleri tarafından devam eden arama çalışmaları, Van Gölü'nde su altı görüntüleme cihazları ile sürdürülmektedir.

Eşarbın Bulunması

Sahildeki ekipler, kıyıya yakın yerleşim alanlarını, metruk yapıları ve sazlık alanları detaylı bir şekilde kontrol ederken, arama kurtarma köpekleri ve dronlar kullanarak Kabaiş'e ait olduğu düşünülen bir eşarp buldular.

Eşarbın İncelenmesi

Eşarp, Bardakçı Mahallesi'ne yaklaşık 150 metre mesafede, Van Gölü sahilinde tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşarbın güvenli bir şekilde muhafaza altına alındığını bildirdi. Ayrıca, eşarbın Rojin Kabaiş'e ait olup olmadığını tespit etmek amacıyla ailesine gösterileceği ifade edildi.

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında, öğrenciye ait olduğu değerlendirilen eşarp bulundu.

Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında, öğrenciye ait olduğu değerlendirilen eşarp bulundu.