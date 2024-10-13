Van'da Kayıp Üniversite Öğrencisi İçin Aramalar Devam Ediyor

Van'da Kaybolan Üniversite Öğrencisi İçin Arama Çalışmaları 16. Gününde

Van'da, 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in bulunması için yürütülen arama çalışmaları, 16. gününde de aralıksız olarak sürüyor. Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Kabaiş'ten, 27 Eylül'den bu yana haber alınamadı.

Arama Çalışmalarının Koordinasyonu

Arama çalışmaları, Van Valiliği'nin koordinatörlüğünde gerçekleştiriliyor. Ekipler, hem göl hem de kıyı bölgelerinde geniş bir alanda tarama yapıyor.

Sahildeki Ekiplerin Çabaları

Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri, su altı görüntüleme cihazlarıyla gölün derinliklerini arıyor. Ayrıca, Çanakkale ve Samsun'dan getirilen gelişmiş sonar cihazları da arama çalışmalarında kullanılıyor.

Aile ve Yakınlarının Bekleyişi

Bu noktada, İçi işleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 10 Ekim'de sosyal medya üzerinden paylaştığı Kabaiş'e ait başörtüsünün bulunduğu alanın yanı sıra, Bardakçı Mahallesi'ndeki metruk yapılar ve sazlık alanlar da sürekli taranmakta.

Kabaiş'in ailesi ve sevdikleri, arama çalışmalarının sürdüğü bölgede, umutlu bir şekilde bekleyişlerini devam ettiriyor.