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Van'da Kayıp Üniversite Öğrencisi Rojin Kabaiş'in Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in sahile indiği anların güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 17:42
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 17:42
Van'da Kayıp Üniversite Öğrencisi Rojin Kabaiş'in Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Van'da Kayıp Üniversite Öğrencisinin Son Anları

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'den bu yana kayıp. Genç kızın güvenlik kameralarına yansıyan son görüntüleri, lojmanlar bölgesinden sahile indiği anları gösteriyor.

Kabaiş, arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini belirtmişti. Ancak kendisinden o günden bu yana haber alınamamaktadır. Geçmişte, sahilde onun cep telefonu ve kulaklığı bulunmuştu.

Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Güvenlik güçleri ve arama kurtarma ekipleri, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD dalgıçlarını da içeren bir ekip ile Van Gölü'nde geniş kapsamlı bir arama yürütmektedir.

Kıyıda yapılan çalışmalar esnasında, arama köpekleri ve dronlar kullanılarak, Bardakçı Mahallesi'ne yakın bir noktada bulunan başörtüsünün Rojin Kabaiş'a ait olduğu ailesi tarafından doğrulandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu bulgunun ardından sosyal medya üzerinden bilgi verdi ve başörtüsünün kayıp öğrenciye ait olduğunu belirtti.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş için arama çalışmaları sürerken, yerel halk da ekiplerle işbirliği içinde çalışmalara destek veriyor.

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