Van'da Kış Lastiği Zorunluluğu Öncesi Lastikçilerde Yoğunluk

Van’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle kentteki oto lastikçilerde yoğunluk başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kararına göre bu yıl kış lastiği takma zorunluluğu 15 Kasım itibarıyla uygulanacak şekilde 15 gün öne çekildi.

Kentte son günlerde etkili soğuk hava, sürücüleri erken harekete geçirdi. Vatandaşlar araçlarını kış şartlarına hazırlamak için oto lastikçilere akın ediyor; ustalar yoğunluğun önceki yıllara göre daha erken başladığını belirtiyor. Özellikle ticari araç sahipleri kış lastiği değişimi için randevu almaya başladı.

Usta Uyarısı: Erken Değişim Tavsiyesi

Oto lastik ustası Yusuf Sancak, zorunluluk kapsamına girmeyen özel araç sahiplerinin de tedbirli davranmasını önerdi. Sancak, 'Doğu’da yaşadığımız için lastik değişimlerinin yaklaşık 15 gün daha erken yapılması daha iyi olur. Çünkü buralarda kış daha erken başlıyor. 1 Kasım'dan itibaren de lastiklerin değiştirilmesi daha uygundur. Halkımız şu anda 15 Kasım'ı bekliyor ama bu tarihi de beklememelerini tavsiye ederim' dedi.

En Uygun Zaman ve İş Yoğunluğu

Sancak, 'Lastikler yağışsız günlerde erken değiştirildiğinde balans ayarının daha iyi tuttuğunu' belirterek, 'Yağmurlu ve karlı havalarda lastik değişimi hem bizim için hem de müşteri için zor oluyor. Çünkü kar yağdığı zaman balans tutmuyor, lastik yerine tam oturmuyor. En uygun zaman, havaların kuru olduğu dönemlerdir. Bu nedenle erkenden değişim yapmak daha mantıklıdır. Şu anda günlük ortalama 20-25 aracın lastiği değişiyor. Bazen bu sayı 30 araca kadar çıkabiliyor' diye konuştu.

Erken randevu alarak lastiğini değiştiren Mehmet Kadem ise, 'Kışın kar yağdığında lastikleri değiştirmek zor oluyor. Ancak şimdi sabah randevu aldım ve sorunsuz bir şekilde lastiklerimi değiştirdim' şeklinde konuştu.

