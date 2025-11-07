Van'da Kış Lastiği Zorunluluğu Öncesi Lastikçilerde Yoğunluk

Van'da soğuyan hava ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kararıyla kış lastiği zorunluluğu 15 Kasım'da başlayacak; lastikçilerde yoğunluk erken başladı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 15:30
Van'da Kış Lastiği Zorunluluğu Öncesi Lastikçilerde Yoğunluk

Van'da Kış Lastiği Zorunluluğu Öncesi Lastikçilerde Yoğunluk

Van’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle kentteki oto lastikçilerde yoğunluk başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kararına göre bu yıl kış lastiği takma zorunluluğu 15 Kasım itibarıyla uygulanacak şekilde 15 gün öne çekildi.

Kentte son günlerde etkili soğuk hava, sürücüleri erken harekete geçirdi. Vatandaşlar araçlarını kış şartlarına hazırlamak için oto lastikçilere akın ediyor; ustalar yoğunluğun önceki yıllara göre daha erken başladığını belirtiyor. Özellikle ticari araç sahipleri kış lastiği değişimi için randevu almaya başladı.

Usta Uyarısı: Erken Değişim Tavsiyesi

Oto lastik ustası Yusuf Sancak, zorunluluk kapsamına girmeyen özel araç sahiplerinin de tedbirli davranmasını önerdi. Sancak, 'Doğu’da yaşadığımız için lastik değişimlerinin yaklaşık 15 gün daha erken yapılması daha iyi olur. Çünkü buralarda kış daha erken başlıyor. 1 Kasım'dan itibaren de lastiklerin değiştirilmesi daha uygundur. Halkımız şu anda 15 Kasım'ı bekliyor ama bu tarihi de beklememelerini tavsiye ederim' dedi.

En Uygun Zaman ve İş Yoğunluğu

Sancak, 'Lastikler yağışsız günlerde erken değiştirildiğinde balans ayarının daha iyi tuttuğunu' belirterek, 'Yağmurlu ve karlı havalarda lastik değişimi hem bizim için hem de müşteri için zor oluyor. Çünkü kar yağdığı zaman balans tutmuyor, lastik yerine tam oturmuyor. En uygun zaman, havaların kuru olduğu dönemlerdir. Bu nedenle erkenden değişim yapmak daha mantıklıdır. Şu anda günlük ortalama 20-25 aracın lastiği değişiyor. Bazen bu sayı 30 araca kadar çıkabiliyor' diye konuştu.

Erken randevu alarak lastiğini değiştiren Mehmet Kadem ise, 'Kışın kar yağdığında lastikleri değiştirmek zor oluyor. Ancak şimdi sabah randevu aldım ve sorunsuz bir şekilde lastiklerimi değiştirdim' şeklinde konuştu.

VAN’DA HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE KENTTEKİ OTO LASTİKÇİLERDE YOĞUNLUK YAŞANMAYA...

VAN’DA HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE KENTTEKİ OTO LASTİKÇİLERDE YOĞUNLUK YAŞANMAYA BAŞLADI.

VAN’DA HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE KENTTEKİ OTO LASTİKÇİLERDE YOĞUNLUK YAŞANMAYA...

İLGİLİ HABERLER

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında: 2 Yaralı
2
Samsun'da Jandarmadan Ayvacık ve İlkadım'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu
3
II. Dünya Savaşı'nda Türklerin Kayıpları: Prof. Dr. Ali Satan'dan Çarpıcı Açıklamalar
4
Nilüfer'de 112 Kapasiteli Kerem Özdilek Kreşi Açıldı — Bursa'da 'Gece Kreşi' Hizmeti
5
ADÜ Hastanesi'nde 'Asistan Asistanı' Robotları Acil Kliniğinde Göreve Başladı
6
Diyarbakır'da Araç Refüje Uçtu: 1 Yaralı
7
Enkap Ambalaj'ın Yeni Mağaza Açılışı Kayseri Protokolünü Buluşturdu

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı