Van'da Kitap Van Projesi: 4 Büyük Kitap Okuma Yarışması İlk Etabı Tamamlandı

Van Valiliği himayesindeki Kitap Van Projesi'nde düzenlenen 4 Büyük Kitap Okuma Yarışması'nın ilk etabı tamamlandı; 69 öğrenci ve 13 yetişkin il finalinde yarıştı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 13:23
Van'da Kitap Van Projesi: 4 Büyük Kitap Okuma Yarışması İlk Etabı Tamamlandı

Van'da "4 Büyük Kitap Okuma Yarışması" ilk etabı tamamlandı

Kitap Van Proje Ofisi'nde ilçelerden gelen birinciler il düzeyinde yarıştı

Van Valiliği himayesinde yürütülen Kitap Van Projesi kapsamında her yıl düzenlenen "4 Büyük Kitap Okuma Yarışması"nın bu yılki ilk etabı tamamlandı. Yarışma, Van genelindeki tüm kategorilerden öğrenciler ve yetişkinlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Yarışma, okullar arası elemelerin ardından il finali aşamasına geçen adayların katılımıyla Selahattin Eyyubi Lisesi yanında bulunan Kitap Van Proje Ofisinde yapıldı. Okul öncesinden 12. sınıfa kadar tüm kademeler ile yetişkinler sınava girerek il birinciliği için yarıştı.

Koordinatör Arslan: Süreç titizlikle yürütülüyor

Kitap Van İl Koordinatörü Gökhan Arslan, projenin Van Valisi Ozan Balcı öncülüğünde titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Arslan, "Bu yıl da ilkini düzenlediğimiz kitap okuma yarışmasını, ilçe birincilerimizin katılımıyla gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Her ilçemizde belirlenen birinciler, burada yapılan il finaline katılmaktadır. Anaokulundan 12. sınıfa kadar tüm öğrencilerimizin ve hatta yetişkinlerin de dahil olduğu bu sınavı büyük bir özenle yapıyor, sonucunda il birincilerimizi belirliyoruz. Dereceye giren öğrencilerimiz, Valimizin katılımıyla gerçekleştirilen büyük bir ödül töreninde tebrik edilerek ödüllendirilmektedir" dedi.

Hedef: Kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak

Arslan yarışmaların amacını şu sözlerle özetledi: "Bu yarışmaların asıl amacı, kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak ve öğrencilerimizi nitelikli eserlerle buluşturmaktır. Yarışma süreci de oldukça kapsayıcı bir şekilde ilerliyor: Öncelikle her okulda birinciler belirleniyor, ardından okul birincileri ilçe sınavına katılıyor. İlçe düzeyinde dereceye giren öğrencilerimiz ise il sınavında yarışarak Van genelindeki derecelerini alıyorlar. Bu şekilde, tabandan tavana bir ilerleyiş sağlayarak herkesin sürece dahil olmasını amaçlıyoruz. Bu yıl itibariyle tüm okulların yaklaşık yüzde 80’inin katılımını sağlamış bulunuyoruz. Şu an burada bulunan öğrencilerimiz, kendi ilçelerinde birinci olmuş ve il düzeyinde yarışmaya hak kazanmış öğrencilerdir".

Proje yürütücüsü Gökoğlu: İl genelinden 13 ilçe birincisi katıldı

Kitap Van Proje Yürütücüsü Aylin Gökoğlu, yarışmada 69 öğrenci ve 13 yetişkin adayın yer aldığını belirterek, "13 farklı ilçemizden gelen ilçe birincilerimiz, il genelinde yapılacak yarışmada birincilik elde etmek için yarışacaklardır. Bugün sınavımızı gerçekleştireceğiz ve ardından ödül törenimizi düzenleyeceğiz. Her kademede dereceye giren, yani birinci, ikinci ve üçüncü olan katılımcılarımıza ödülleri takdim edilecektir" ifadelerini kullandı.

Yarışmanın sonuçları sonrasında dereceye giren katılımcılar, düzenlenecek ödül töreniyle Valilik tarafından ödüllendirilecek ve proje kapsamında kitap okuma kültürünün yaygınlaştırılması hedeflenmeye devam edilecek.

VAN VALİLİĞİ HİMAYELERİNDE YÜRÜTÜLEN "KİTAP VAN PROJESİ" KAPSAMINDA HER YIL DÜZENLENEN "4 BÜYÜK...

VAN VALİLİĞİ HİMAYELERİNDE YÜRÜTÜLEN "KİTAP VAN PROJESİ" KAPSAMINDA HER YIL DÜZENLENEN "4 BÜYÜK KİTAP OKUMA YARIŞMASI"NIN BU YILKİ İLK ETABI TAMAMLANDI.

VAN VALİLİĞİ HİMAYELERİNDE YÜRÜTÜLEN "KİTAP VAN PROJESİ" KAPSAMINDA HER YIL DÜZENLENEN "4 BÜYÜK...

İLGİLİ HABERLER

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'de Kahverengi Kokarca'ya Karşı 4 Bin Samuray Arısı Salındı
2
Kocaeli'de Yakıt Sonrası Otomobil Alev Aldı: 2 Araç Kullanılamaz Hale Geldi
3
Hamburg Limanı Kapandı: Göstericiler İsrail'e Silah İhracatını Durdurun
4
Emet'te Babukbey 4-6 Yaş 'Bed-i Besmele' Programı Çavuşoğlu Camii'nde
5
İdil'de Fıstık Hasadı Başladı: 13 Bin Ağaç Ekonomiye Can Suyu
6
Alanya'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı