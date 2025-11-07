Van'da Kitap Van Projesi: 4 Büyük Kitap Okuma Yarışması İlk Etabı Tamamlandı

Van'da "4 Büyük Kitap Okuma Yarışması" ilk etabı tamamlandı

Kitap Van Proje Ofisi'nde ilçelerden gelen birinciler il düzeyinde yarıştı

Van Valiliği himayesinde yürütülen Kitap Van Projesi kapsamında her yıl düzenlenen "4 Büyük Kitap Okuma Yarışması"nın bu yılki ilk etabı tamamlandı. Yarışma, Van genelindeki tüm kategorilerden öğrenciler ve yetişkinlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Yarışma, okullar arası elemelerin ardından il finali aşamasına geçen adayların katılımıyla Selahattin Eyyubi Lisesi yanında bulunan Kitap Van Proje Ofisinde yapıldı. Okul öncesinden 12. sınıfa kadar tüm kademeler ile yetişkinler sınava girerek il birinciliği için yarıştı.

Koordinatör Arslan: Süreç titizlikle yürütülüyor

Kitap Van İl Koordinatörü Gökhan Arslan, projenin Van Valisi Ozan Balcı öncülüğünde titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Arslan, "Bu yıl da ilkini düzenlediğimiz kitap okuma yarışmasını, ilçe birincilerimizin katılımıyla gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Her ilçemizde belirlenen birinciler, burada yapılan il finaline katılmaktadır. Anaokulundan 12. sınıfa kadar tüm öğrencilerimizin ve hatta yetişkinlerin de dahil olduğu bu sınavı büyük bir özenle yapıyor, sonucunda il birincilerimizi belirliyoruz. Dereceye giren öğrencilerimiz, Valimizin katılımıyla gerçekleştirilen büyük bir ödül töreninde tebrik edilerek ödüllendirilmektedir" dedi.

Hedef: Kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak

Arslan yarışmaların amacını şu sözlerle özetledi: "Bu yarışmaların asıl amacı, kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak ve öğrencilerimizi nitelikli eserlerle buluşturmaktır. Yarışma süreci de oldukça kapsayıcı bir şekilde ilerliyor: Öncelikle her okulda birinciler belirleniyor, ardından okul birincileri ilçe sınavına katılıyor. İlçe düzeyinde dereceye giren öğrencilerimiz ise il sınavında yarışarak Van genelindeki derecelerini alıyorlar. Bu şekilde, tabandan tavana bir ilerleyiş sağlayarak herkesin sürece dahil olmasını amaçlıyoruz. Bu yıl itibariyle tüm okulların yaklaşık yüzde 80’inin katılımını sağlamış bulunuyoruz. Şu an burada bulunan öğrencilerimiz, kendi ilçelerinde birinci olmuş ve il düzeyinde yarışmaya hak kazanmış öğrencilerdir".

Proje yürütücüsü Gökoğlu: İl genelinden 13 ilçe birincisi katıldı

Kitap Van Proje Yürütücüsü Aylin Gökoğlu, yarışmada 69 öğrenci ve 13 yetişkin adayın yer aldığını belirterek, "13 farklı ilçemizden gelen ilçe birincilerimiz, il genelinde yapılacak yarışmada birincilik elde etmek için yarışacaklardır. Bugün sınavımızı gerçekleştireceğiz ve ardından ödül törenimizi düzenleyeceğiz. Her kademede dereceye giren, yani birinci, ikinci ve üçüncü olan katılımcılarımıza ödülleri takdim edilecektir" ifadelerini kullandı.

Yarışmanın sonuçları sonrasında dereceye giren katılımcılar, düzenlenecek ödül töreniyle Valilik tarafından ödüllendirilecek ve proje kapsamında kitap okuma kültürünün yaygınlaştırılması hedeflenmeye devam edilecek.

