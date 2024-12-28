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Van'da Kurtlar, Yıkılan Ahırda 11 Koyunu Telef Etti

Van'ın Çatak ilçesinde rüzgar nedeniyle yıkılan ahıra giren kurtlar, 11 koyunu telef etti.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 17:53
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 17:53
Van'da Kurtlar, Yıkılan Ahırda 11 Koyunu Telef Etti

Van'da Şiddetli Rüzgar Kurtları Serbest Bıraktı

Van'ın Çatak ilçesinde meydana gelen şiddetli rüzgar, Konalga Mahallesi'nde Hıvzullah Karakaya'ya ait ahırın çatısını ve duvarını yıktı. Yıkılan ahıra giren kurtlar, 11 koyunu telef etti ve 21 koyunu da yaraladı.

Olayın Detayları

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, olay sonrası bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Hıvzullah Karakaya, yaşanan olayla ilgili gazetecilere şu açıklamayı yaptı:

"Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Rüzgar ve hortum nedeniyle ahırımız yıkıldı. Kurtlar, ahır yıkıldıktan sonra koyunlara saldırmış. Yaralı koyunları veterinere götüreceğiz ve kayıp 14 koyunu bulmak için çalışıyoruz".

Karakaya, devletten yardım beklediğini ifade ederek, zor duruma düştüklerini vurguladı.

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