Van'da Kuru Kayısı Çuvallarında Kaçak Sigara Operasyonu

Van'ın Muradiye ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir yol kontrolde, dikkat çekici bir kaçakçılık olayı ortaya çıktı. Bir minibüste yapılan aramada, 2 kuru kayısı çuvalına gizlenmiş 1490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaymakamlık, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, jandarma ekiplerinin durdurduğu minibüste gerçekleştirdiği denetimlerin sonucunu açıkladı. Yapılan detaylı aramalarda, kuru kayısı çuvallarının içine gizlenmiş kaçak sigara bulunarak, yasadışı ticaretin önüne geçildi.

Olayla ilgili olarak bir şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, bu tür kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Van'ın Muradiye ilçesinde bir minibüste yapılan aramada 2 kuru kayısı çuvalına gizlenmiş 1490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.