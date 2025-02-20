Van'da Kuş Cenneti Dilkaya Sazlığı'nda Yangın Tehlikesi

Yangın, Kuş Cenneti Dilkaya Sazlığı'nı Tehdit Ediyor

Van'ın Edremit ilçesinde, pek çok kuş türüne ev sahipliği yapan Dilkaya Sazlığı'nda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, Köşk Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda meydana geldi.

Yangına Müdahale Çalışmaları Başlatıldı

Yangının çıktığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Gevaş Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak, yangının meydana geldiği sazlık alanın bataklık yapısı nedeniyle itfaiye ekipleri doğrudan müdahalede bulunmakta güçlük yaşadı.

Önlemler Alınıyor

Ekipler, yangının çevredeki evlere sıçramaması için gerekli önlemleri almakta. Ancak, bu yangın sırasında maalesef sazlığın içinde barınan onlarca kuş türü büyük oranda zarar gördü.

İtfaiye Ekipleri Çalışmalara Devam Ediyor

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çalışmalarına devam etmektedir. Van'daki bu eşsiz doğal alanın korunması için mücadele sürüyor.

Van'ın Edremit ilçesinde, onlarca kuş türünün barındığı Dilkaya Sazlığı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı, yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.