Van'da LPG Patlamasında Yaralanan Baba ve Oğlu Sağlığına Kavuştu

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edilen baba ve oğlu, 5 Ekim tarihinde yaşanan LPG tankı montajı sırasında meydana gelen patlama sonucu ağır yaralanmıştı. 49 yaşındaki Mehmet Refik Altunlu ile 12 yaşındaki oğlu Muhammed Üveys, 2,5 ay süren tedavi süreçlerinin ardından sağlıklarına kavuşarak taburcu oldular.

Ağır Yaralı Olarak Hastaneye Kaldırıldılar

Patlama sırasında baba Altunlu ve oğlu ciddi yanıklarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İki hastanın vücutlarında üçüncü derece yanıklar tespit edildi.

“Zorlu ve Ağır Bir Süreç Geçirdik”

Taburcu edildikten sonra açıklama yapan Mehmet Refik Altunlu, olay anını hatırlayamadığını ve bilincinin kapalı olduğunu belirtti. Vücudunun %60'ının yanık olduğunu söyleyen Altunlu, “Çok zorlu ve ağır tedavi sürecinden geçtik. Şu an yürüyebiliyor ve elimi kullanabiliyorum.” dedi.

Oğul Muhammed Üveys de Sahneye Çıktı

Oğlu Mohammed Üveys Altunlu, patlama anında babasının iş yerinde parayı almak için bulunduğunu anlatarak, “Dükkana girdim ve patlama oldu. Zorlu bir süreç geçirdik ama doktorların emekleri sayesinde iyileştim.” ifadelerini kullandı.

Tedavi Süreci Üzerine Bilgiler

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Özalp, hastaların genel durumlarının oldukça ağır olduğunu belirterek, “20'den fazla ameliyat gerçekleştirdik ve deri kaybı olan bölgeleri tedavi ettik.” dedi. Yanık Merkezi Sorumlusu Op. Dr. Ali Rıza Karayıl ise, “Tedavi süreci uzun ve zorlu oldu. Bugün onları evlerine uğurlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.” şeklinde konuştu.

Yanık Merkezinin Sağlıkta Rolü

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, yanık merkezlerinin önemi ve elde ettikleri başarılar üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Merkezin çevre illerin yanı sıra diğer bölgelere de hizmet verdiğini vurguladı.

Van'da LPG tankı montajı sırasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan baba ve oğlu, 2,5 ay süren tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Van'da LPG tankı montajı sırasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan baba ve oğlu, 2,5 ay süren tedavilerinin ardından taburcu edildi.