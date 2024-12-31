Van'da 'Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi' Programı Coşkuyla Gerçekleşti

Van'da, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı işbirliğiyle "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı düzenlendi. Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başladı.

Programda söz alan AGD Van Şube Başkanı Ömer Gündüz, etkinliğin ülke genelinde 600'den fazla noktada düzenlendiğini belirtti. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam ettiğine dikkat çeken Gündüz, "Programlarımızın konseptine Kudüs Gecesi'ni bir kez daha eklemiş bulunmaktayız. Bu bağlamda Mekke'nin Fethi'ni anarken, aynı zamanda Mekke'den Kudüs'e bir köprü kuracak ve 451 gündür Gazze'de devam eden şanlı cihadımızın izzetini bir kez daha kuşanacağız. Gazze'nin içi dağlarla dolu. Orada bulunan dağ gibi yiğitlere selam olsun" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, siyer yarışmasında dereceye girenlere ödüllerin verilmesiyle sona erdi. Programa, Memur-Sen Van İl Başkanı Mehmet Ali Uca, HÜDA PAR İl Başkan Yardımcısı Faruk Tasan ve Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan gibi önemli isimler katıldı.

Van'da Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ile Milli Gençlik Vakfınca "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı düzenlendi.

Van'da Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ile Milli Gençlik Vakfınca "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı düzenlendi.