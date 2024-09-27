Van'da Öğrenciler Halı Saha İçin Ayakkabılarını Çıkardı

Öğrencilerden Duyarlılık Örneği

Van'ın Bahçesaray ilçesinde bulunan Altındere Mahallesi'nde, bir grup öğrenci yeni açılan halı saha kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkararak oyun oynamaya karar verdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Açıklama

Van Valiliği tarafından okulların bahçesine inşa edilen toplam 76 halı sahanın yapım çalışmaları hızla devam etmekte. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 100 halı sahanın daha yapılacağına dair bilgi verdi.

“Çocuklarımızın Gelişimi İçin Önemli”

Paylaşımda, "Çocuklarımızın spora olan ilgilerini artırmak, akademik başarılarının yanı sıra ruhsal, zihinsel ve bedensel olarak gelişimlerini sağlamak amacıyla okullarımızın fiziksel altyapısını güçlendiriyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öğrencilerin Gülümseten Görüntüleri

Bahçesaray ilçesindeki Altındere İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilerin yeni halı sahada ayakkabılarını çıkararak oynamaları, sosyal medyada gülümseten bir görsel oluşturdu.