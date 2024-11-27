Van'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Van'da Eğitime Ara Verildi

Van'ın üç ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan resmi açıklamaya göre, Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, hava sıcaklıklarının sıfırın altında 6 dereceye düşeceği öngörülüyor.

Hava Koşulları ve Güvenlik Önlemleri

Bu durumun, kentte buzlanma ve don olaylarına yol açması bekleniyor. Açıklamada, "Kara ulaşımında oluşabilecek olumsuzluklardan dolayı öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin can güvenliğini tehlikeye atacak olası kaza riskine karşı 28 Kasım Perşembe günü İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerine bağlı resmi ile özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, hamile ve engelli kamu personeli de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.