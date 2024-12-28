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Van'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 5 Yaralı

Van'da bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 12:19
Van'da Otomobil Bariyerlere Çarptı: 5 Yaralı

Van'da Bariyerlere Çarpan Otomobilde 5 Yaralı

Van'da, bir otomobilin demir bariyerlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay, Van-Hakkari kara yolunun Kurubaş Geçidi'nde gerçekleşti. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 MGP 301 plakalı otomobil, kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun ise ciddiyeti hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Van'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık...

Van'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Van'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık...

Van'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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