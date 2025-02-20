Van'da Parklar Yeniden Canlanıyor: Temizlik ve Onarım Çalışmaları Başlatıldı

Van'da Temizlik ve Onarım Çalışmaları

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, parklarda kapsamlı bir temizlik ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Park, bahçe ve yollarda yapılan bu çalışmalarla bölgenin görünümü yenilenirken, çocuk oyun grupları da bakıma alındı.

Onarım ve Temizlik Çalışmaları Başladı

Belediyeden yapılan açıklamada, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerin sahil yolunda başlattığı onarım ve temizlik çalışmalarının önemine vurgu yapıldı. Ekipler, ağaç diplerine toprak takviyesi yaparak, kaldırım ve yürüyüş yollarını temizledi.

Oyun Grupları ve Dinlenme Alanlarının Onarımı

Parklardaki oyun gruplarını onaran ekipler, kış aylarında zarar gören banklar ve kamelyaların da tamirini gerçekleştirdi. Böylece hem çocuklar için güvenli oyun alanları sağlanması, hem de dinlenme alanlarının kullanıcılar için daha konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Çalışmaların Sürekliliği

Yapılan açıklamaya göre, çalışmalar tüm park, bahçe, refüj ve mesire alanlarında devam ettirilecektir. Van'da yaşayanlar, bu yeniliklerle daha hijyenik ve düzenli bir çevrede vakit geçirme fırsatı bulacak.

Görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, park, bahçe ve yollarda temizlik çalışması yaptı, oyun gruplarını onardı.

Görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, park, bahçe ve yollarda temizlik çalışması yaptı, oyun gruplarını onardı.