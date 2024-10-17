Van'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Van'da Sağanak Yağışın Etkileri

Van ilinde, dün akşamdan itibaren süregelen sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Yağış nedeni ile kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bu durum, sürücülerin araçlarıyla ilerlemesini zorlaştırdı.

Trafik Güvenliği İçin Önlemler Alındı

Trafiğin aksamaması adına polis ekipleri, çeşitli kavşaklarda önlemler almakta ve sürücülere yardımcı olmaktadır. Kent sakinleri ise, yağışlardan korunmak için iş yerlerinde ya da saçakların altında bekleyerek bu durumu aşmaya çalışıyor.

Ekiplerin Çalışmaları Devam Ediyor

İlgili ekipler, su birikintisinin oluştuğu alanlarda hızlı bir şekilde temizlik ve çalışma gerçekleştirmekte. Böylece, yaşanan sıkıntıların en aza indirilmesi hedefleniyor.

Van'da aralıklarla etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

Van'da aralıklarla etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

Van'da aralıklarla etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

Van'da aralıklarla etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

Van'da aralıklarla etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

Van'da aralıklarla etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.