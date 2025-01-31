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Van'da Seyir Halindeki Dorsesiz Tır Alev Alev Yandı

Van'ın Çaldıran ilçesinde seyir halindeki dorsesiz tır alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 00:22
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 00:22
Van'da Seyir Halindeki Dorsesiz Tır Alev Alev Yandı

Yangın Olayı Van'da Gerçekleşti

Van'ın Çaldıran ilçesinde seyir halindeyken yangına maruz kalan dorsesiz tır, kullanılamaz hale geldi. Olay, Nihat Erdemli yönetimindeki 65 AAR 418 plakalı dorsesi olmayan tırın Tekindere Mahallesi yakınlarında alev almasıyla başladı.

Acil Müdahale ile Yangın Söndürüldü

Sürücü yangını fark ederek derhal ihbarda bulundu. Hızla olay yerine ulaşan jandarma ve itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak, yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi.

Bu üzücü olay, Van’daki trafik güvenliği konularını bir kez daha gündeme getirdi.

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