Van'da Silahlı Saldırı: Anne ve İki Oğlu Defnedildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde silahlı saldırıda öldürülen Bülbül, Sinan ve Osman Özcan'ın cenazeleri İpekyolu Karşıyaka'da toprağa verildi; 4 şüpheli gözaltında.

Cenazeler toprağa verildi

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Kırkgeçit Mahallesi'nde dün gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Bülbül Özcan (70) ile oğulları Sinan (50) ve Osman Özcan (45)'ın cenazeleri toprağa verildi.

Cenazeler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Van Adli Tıp Kurumundan yakınlarına teslim edildi. İmamların kıldırdığı namazın ardından cenazeler, İpekyolu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'ndeki mezarlığa götürülerek burada defnedildi.

Olayın ardından polis ekipleri, Adli Tıp Kurumu önünde ve mezarlık çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı; işlemleri devam ediyor. Yetkililer, iki aile arasında uzun süredir devam eden bir husumet bulunduğunu ve anne ile iki oğlunun husumeti sonlandırmak amacıyla görüşmeye gittiği sırada saldırıya uğradıklarının belirtildiğini aktardı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde silahlı saldırıda öldürülen anne ve iki oğlunun cenazeleri, toprağa verildi. Namazın kılınmasının ardından İpekyolu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'ndeki mezarlığa götürülen cenazeler, burada toprağa verildi.

