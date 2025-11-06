Van'da Şişkin Ay Gökyüzünde Kartpostallık Görüntüler

Van semalarında gece saatlerinde beliren şişkin ay, bulutsuz gökyüzünde adeta görsel bir şölen sundu. Net şekilde izlenen ay, parlak ışığıyla kenti aydınlatarak dikkat çekti.

Gökyüzü tutkunları ve fotoğrafçılar, ayın dolunay sonrası ortaya çıkan görüntüsünü objektiflerine yansıttı. İpekyolu semalarında gözlenen bu sahneler, ortaya kartpostallık kareler çıkardı.

Şişkin ay nedir?

Şişkin ay, ayın ilk dördün evresinden dolunay evresine doğru ilerlerken veya dolunaydan son dördüne dönerken Dünya’dan bakıldığında dörtte üçünden fazlasının aydınlık göründüğü evredir. Özellikle şehir ışıklarından uzak bölgelerde daha net gözlemlenen bu hâl, ayın neredeyse tam bir daire görünümüne yaklaştığı anlarda gökyüzünde güçlü bir ışık kaynağı olarak öne çıkıyor.

Van’da gözlenen şişkin ay görüntüleri, kent sakinleri ve amatör fotoğrafçılar için unutulmaz manzaralar oluşturdu.

