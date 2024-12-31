Van'da Sözleşmeli Personelin Davasına 'Yürütmeyi Durdurma' Kararı

Van'da 'Yürütmeyi Durdurma' Kararı

Van'da, İpekyolu Belediyesi tarafından iş sözleşmesinin yenilenmeyeceği tebliğ edilen bir belediye personelinin açtığı davada 'yürütmeyi durdurma' kararı verildi.

Olayın Detayları

Avukat Cihat Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı belediye çalışanlarına 31 Aralık 2024 itibarıyla sözleşmelerinin yenilenmeyeceğine dair tebliğ yapıldığını belirtti. İpekyolu Belediyesinde sözleşmeli aday memur statüsünde görev yapan müvekkili S.İ.'ye de benzer bir tebliğ gönderildiğini ifade eden Demir, bu durum üzerine 'işlemin iptali' ve 'yürütmenin durdurulması' talepleriyle Van 5. İdare Mahkemesine dava açtıklarını bildirdi.

Mahkemenin müvekkilinin lehine bir karar verdiğini vurgulayan Demir, sözleşmelerin yenilenmemesinin, özellikle memur statüsüne geçmeye hak kazanacak personeller için iş güvencelerinin sona ermesi anlamına geldiğini belirtti. Bu nedenle kararın çalışanlar açısından telafisi güç zararlar doğuracağı gerekçesiyle davalarının açıldığını aktardı.

Mahkeme Kararı ve İtiraz Süreci

Demir, Van 5. İdare Mahkemesi'nin eğitmen kadrosunda bulunan ve sözleşmeli olarak görev yapan müvekkil açısından söz konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu ve uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan zararlar doğuracağını belirterek bu kararı aldığını ifade etti.

Demir, bu kararın sözleşmeli çalışanların haklarının korunması adına emsal olacağını belirterek, “İdarenin 7 gün içinde itiraz hakkı var. İtirazı inceleyecek merci de İstinaf Mahkemesi'dir.” şeklinde konuştu. Sözleşmelerinin yenilenmemesi durumunda aday memurluk statüsünü kaybedeceklerini kaydeden Demir, mahkemenin bu kararı uygulayacağını umduğunu söyledi.

Van'da, İpekyolu Belediyesi tarafından iş sözleşmesinin yenilenmeyeceği tebliğ edilen personelin açtığı davada "yürütmeyi durdurma" kararı verildi. Avukat Cihat Demir, AA muhabirine açıklama yaptı.

Van'da, İpekyolu Belediyesi tarafından iş sözleşmesinin yenilenmeyeceği tebliğ edilen personelin açtığı davada "yürütmeyi durdurma" kararı verildi. Avukat Cihat Demir, AA muhabirine açıklama yaptı.