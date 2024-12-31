DOLAR
35,35 -0,08%
EURO
36,69 0,12%
ALTIN
2.972,79 -0,35%
BITCOIN
3.382.889,61 -1,17%

Van'da Sözleşmeli Personelin Davasına 'Yürütmeyi Durdurma' Kararı

Van'da İpekyolu Belediyesi tarafından sözleşmeleri yenilmeyen personelin açtığı davada 'yürütmeyi durdurma' kararı alındı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 16:40
Van'da Sözleşmeli Personelin Davasına 'Yürütmeyi Durdurma' Kararı

Van'da 'Yürütmeyi Durdurma' Kararı

Van'da, İpekyolu Belediyesi tarafından iş sözleşmesinin yenilenmeyeceği tebliğ edilen bir belediye personelinin açtığı davada 'yürütmeyi durdurma' kararı verildi.

Olayın Detayları

Avukat Cihat Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı belediye çalışanlarına 31 Aralık 2024 itibarıyla sözleşmelerinin yenilenmeyeceğine dair tebliğ yapıldığını belirtti. İpekyolu Belediyesinde sözleşmeli aday memur statüsünde görev yapan müvekkili S.İ.'ye de benzer bir tebliğ gönderildiğini ifade eden Demir, bu durum üzerine 'işlemin iptali' ve 'yürütmenin durdurulması' talepleriyle Van 5. İdare Mahkemesine dava açtıklarını bildirdi.

Mahkemenin müvekkilinin lehine bir karar verdiğini vurgulayan Demir, sözleşmelerin yenilenmemesinin, özellikle memur statüsüne geçmeye hak kazanacak personeller için iş güvencelerinin sona ermesi anlamına geldiğini belirtti. Bu nedenle kararın çalışanlar açısından telafisi güç zararlar doğuracağı gerekçesiyle davalarının açıldığını aktardı.

Mahkeme Kararı ve İtiraz Süreci

Demir, Van 5. İdare Mahkemesi'nin eğitmen kadrosunda bulunan ve sözleşmeli olarak görev yapan müvekkil açısından söz konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu ve uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan zararlar doğuracağını belirterek bu kararı aldığını ifade etti.

Demir, bu kararın sözleşmeli çalışanların haklarının korunması adına emsal olacağını belirterek, “İdarenin 7 gün içinde itiraz hakkı var. İtirazı inceleyecek merci de İstinaf Mahkemesi'dir.” şeklinde konuştu. Sözleşmelerinin yenilenmemesi durumunda aday memurluk statüsünü kaybedeceklerini kaydeden Demir, mahkemenin bu kararı uygulayacağını umduğunu söyledi.

Van'da, İpekyolu Belediyesi tarafından iş sözleşmesinin yenilenmeyeceği tebliğ edilen personelin...

Van'da, İpekyolu Belediyesi tarafından iş sözleşmesinin yenilenmeyeceği tebliğ edilen personelin açtığı davada "yürütmeyi durdurma" kararı verildi. Avukat Cihat Demir, AA muhabirine açıklama yaptı.

Van'da, İpekyolu Belediyesi tarafından iş sözleşmesinin yenilenmeyeceği tebliğ edilen personelin...

Van'da, İpekyolu Belediyesi tarafından iş sözleşmesinin yenilenmeyeceği tebliğ edilen personelin açtığı davada "yürütmeyi durdurma" kararı verildi. Avukat Cihat Demir, AA muhabirine açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rize'de Şiddetli Yağış Sonrası Heyelan: Mahalle Yolu Ulaşıma Kapandı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024 Değerlendirmesinde Önemli Gelişmeleri Açıkladı
3
Balıkesir'de Okul Servisi ve Tır Çarpıştı: 26 Yaralı
4
19 Aralık 2024 Gündemi: Zirve Toplantılarından Ekonomik Açıklamalara
5
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Binası Görüntülendi
6
İspanyol Balıkçılar AB'ye Karşı Ayaklandı: Trol Avlanma Kısıtlamalarına Tepki Gösterdiler
7
Almanya'da Katolik Rahibe Cinsel Taciz Suçlaması: Mahkeme Kararı Onandı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler