Van'da Su Yönetimi Toplantısı

Van Gölü Havzası Su Yönetimi Toplantısı

Van'da gerçekleştirilen Van Gölü Havzası Havza Su Kurulu Toplantısı, su kaynaklarının etkin kullanımı ve bölgedeki su miktarı ele alındı.

Su Yönetimi Genel Müdürü'nden Önemli Uyarılar

Toplantıda konuşan Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, suyun gıda güvenliği, insan sağlığı ve biyoçeşitlilik üzerinde kritik etkileri olduğunu vurguladı. Sever, kuraklığın en büyük afetlerden biri olduğunu belirterek, "Su olmadığı zaman biyoçeşitlilik yok oluyor, üretim yapamıyoruz. Dolayısıyla hayatın sonu geliyor." ifadelerini kullandı.

Küresel Isınmanın Etkileri

Sever, küresel ısınmanın mevcut durumu ve etkileri hakkında bilgi vererek, "Sanayi Devrimi'nden önce 1.4 derece sıcaklık artışıyla karşı karşıyayız. Bu da yağışlar üzerindeki değişiklikler ve buharlaşmalar olarak kendini gösteriyor. Bu riskleri önceden tespit edip, afete dönüşmeden nasıl engelleyebileceğimizi planlamalıyız," dedi.

Toplantının Önemi ve Katılımcılar

Vali Yardımcısı Lütfullah Göktaş, Türkiye'nin su stresi altında olduğunu belirterek toplantının önemine dikkat çekti. Programa Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, DSİ 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna ve Meteoroloji 14. Bölge Müdürü Atakan Çelebi gibi isimler de katıldı.