Van'da Süper Ay Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Van semaları yılın en görkemli anına tanıklık etti

Van semaları, yılın en görkemli gökyüzü olaylarından birine sahne oldu.

Dünya’ya en yakın konumda olan ve bu nedenle normalden daha büyük ve parlak görünen Ay, kentin doğal ve tarihi dokusuyla birleşerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yılın en parlak ve en büyük dolunayı olan Süper Ay, gökyüzünü adeta gündüze çevirdi. Göz kamaştıran bu doğa olayı, hem amatör fotoğrafçılar hem de gökyüzü tutkunları tarafından ilgiyle izlendi.

Dolunayın Van Gölü üzerindeki yansıması ve Erek Dağı siluetiyle birleşen görüntüler kentte kartpostallık kareler oluşturdu.

Vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları ölümsüzleştirmek için sahil kenarlarına akın etti.

