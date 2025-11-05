Van'da Süper Ay Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Van semalarında görülen Süper Ay, Van Gölü ve Erek Dağı ile birleşerek kartpostallık görüntüler oluşturdu; vatandaşlar ve fotoğrafçılar sahillere akın etti.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 19:43
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 19:43
Van semaları yılın en görkemli anına tanıklık etti

Van semaları, yılın en görkemli gökyüzü olaylarından birine sahne oldu.

Dünya’ya en yakın konumda olan ve bu nedenle normalden daha büyük ve parlak görünen Ay, kentin doğal ve tarihi dokusuyla birleşerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yılın en parlak ve en büyük dolunayı olan Süper Ay, gökyüzünü adeta gündüze çevirdi. Göz kamaştıran bu doğa olayı, hem amatör fotoğrafçılar hem de gökyüzü tutkunları tarafından ilgiyle izlendi.

Dolunayın Van Gölü üzerindeki yansıması ve Erek Dağı siluetiyle birleşen görüntüler kentte kartpostallık kareler oluşturdu.

Vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları ölümsüzleştirmek için sahil kenarlarına akın etti.

VAN SEMALARI, YILIN EN GÖRKEMLİ GÖKYÜZÜ OLAYLARINDAN BİRİNE SAHNE OLDU.

