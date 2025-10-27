Van'da Tanker ile Otomobil Çarpıştı: 3 Ölü, 3 Yaralı

Güncelleme

Ölü ve yaralı sayısı güncellendi.

Olay ve müdahale

Van'ın Gürpınar ilçesinde, Zernek Barajı yakınlarında meydana gelen kazada 34 FNY 206 plakalı otomobil ile 35 ABC 263 plakalı tanker çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı; Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen yaralılardan biri kurtarılamadı. Böylece toplam ölü sayısı 3, yaralı sayısı 3 olarak kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Trafiğe kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının ardından araçların geçişine açıldı.

