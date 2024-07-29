Van'da Terör Operasyonları: 11 Şüpheli Gözaltında

Van'da Terörle Mücadele Operasyonları

Van ilinde gerçekleşen geniş çaplı terör soruşturmaları neticesinde, 11 şüpheli gözaltına alındı. Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bu operasyonların terör örgütlerinin faaliyetlerini ortaya çıkarmak ve engellemek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyon Tarihleri ve Hedefler

21-28 Temmuz tarihleri arasında yapılan operasyonlarda, 8 şüpheli PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılı olarak yakalanırken, 3 şüpheli dini istismar eden terör örgütleriyle bağlantılı bulunmuştur.

Şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü, ilerleyen süreçte terörle mücadele çalışmalarının devam edeceğini vurgulamaktadır.