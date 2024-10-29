Van'da Terör Operasyonları: 14 Gözaltı

Van'da Terörle Mücadele Operasyonları

Van ilinde gerçekleştirilen terör örgütlerine yönelik kapsamlı soruşturmalar sonucu, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Açıklama Yaptı

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, yapılan bu operasyonların amacı; terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek ve bu faaliyetlerin engellenmesidir.

Operasyon Tarihleri ve Detaylar

20-27 Ekim tarihleri arasında yürütülen operasyonlar sonucunda, 13 şahıs PKK ile bağlantılı olarak ve 1 şahıs ise FETÖ ile ilişkilendirilerek yakalandı.

Yakalanan şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler başlatıldığı bildirildi.