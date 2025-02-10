Van'da Terör Operasyonları: 3 Şüpheli Gözaltında

Van'da, terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu operasyonlar, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla devam ediyor.

Operasyon Detayları

Ekipler, 2-9 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirdikleri operasyonlarla 1 terör örgütü PKK/KCK, 1 dini istismar eden terör örgütü ve 1 de FETÖ bağlantılı şüpheliyi yakaladı. Zanlılar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.