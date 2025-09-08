Van'da Terör Operasyonu: 15 Şüpheli Gözaltına Alındı

Van'da düzenlenen operasyonlarda 24 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında 15 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 14:49
Van'da Terör Soruşturması: 15 Şüpheli Yakalandı

Operasyonun Detayları

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda 24 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında toplam 15 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslardan 10 kişinin dini istismar eden terör örgütleri ile bağlantılı olduğu, 5 kişinin ise PKK şüphelisi olarak tespit edildiği bildirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

