Van'da Terör Operasyonu: 36 Şüpheli Yakalandı

Van'da Terör Operasyonu

Van'da, terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 36 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Şüpheliler Hakkında İşlem Başlatıldı

İlde 16-30 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, 36 PKK/KCK şüphelisi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem süreci başlatıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü, terörle mücadele konusundaki kararlılığını vurgulayarak, bu tür operasyonların kesintisiz bir şekilde devam edeceğini açıkladı.