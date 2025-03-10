Van'da Terör Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı

Van'da Terörle Mücadele Operasyonu

Van'da gerçekleştirilen terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında toplamda 8 şüpheli yakalandı. Bu gelişme, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu.

Soruşturmalar Devam Ediyor

Yürütülen çalışmaların, terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek ve engellemek amacıyla sürdüğü belirtilirken, 2-9 Mart tarihleri arasında yoğunlaşan operasyon sonucunda 7 kişi PKK/KCK ile bağlantılı olarak yakalanırken, bir şüpheli ise dini istismar eden terör örgütü ile ilişkilendirilmiş durumda.

Yakalanan şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Yetkililer, terör ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.