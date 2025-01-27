DOLAR
35,73 -0,13%
EURO
37,59 -0,28%
ALTIN
3.181,06 -0,02%
BITCOIN
3.532.760,91 5,8%

Van'da Terör Soruşturmalarında 9 Şüpheli Yakalandı

Van'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 12:47
Van'da Terör Soruşturmalarında 9 Şüpheli Yakalandı

Van'da PKK/KCK'ya Yönelik Operasyon

Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen soruşturmalar çerçevesinde 9 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Operasyon Detayları

20-26 Ocak tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda yakalanan 9 kişinin, terör örgütü bağlantıları araştırılıyor. Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlemler başlatıldığı bildirildi.

Bu gelişmeler, Van'daki terörle mücadele çalışmalarının ne denli kararlı bir şekilde sürdüğünü göstermekte.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ben-Gvir, Esir Yakınlarının Tepkisi Üzerine Toplantıyı Terk Etti
2
Filistinli Yetkili: Gazze'nin Kuzeyine Dönüş, İsrail'in Etnik Temizlik Planını Boşa Çıkardı
3
İBB Başkanı İmamoğlu Yangın ve Tutuklamalara Dair Açıklamalarda Bulundu
4
CHP Merkez Yönetim Kurulu, Özgür Özel Başkanlığı'nda Toplandı
5
Kadıköy'de Bıçaklama Olayında 2 Zanlı Tutuklandı
6
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Karahocagil, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
7
Ankara'da Ev Yangını: 8 Kişi Dumandan Etkilendi

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!