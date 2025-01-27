Van'da Terör Soruşturmalarında 9 Şüpheli Yakalandı

Van'da PKK/KCK'ya Yönelik Operasyon

Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen soruşturmalar çerçevesinde 9 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Operasyon Detayları

20-26 Ocak tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda yakalanan 9 kişinin, terör örgütü bağlantıları araştırılıyor. Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlemler başlatıldığı bildirildi.

Bu gelişmeler, Van'daki terörle mücadele çalışmalarının ne denli kararlı bir şekilde sürdüğünü göstermekte.