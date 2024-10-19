Van'da Trafik Kazası: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Van'da Baba ve Oğlunun Cenazesi Toprağa Verildi

Van'da dün akşam meydana gelen feci trafik kazasında hayatlarını kaybeden bir baba ve oğlu, son yolculuklarına uğurlandı. Kazanın, Van-Hakkari kara yolunun Kurubaş Geçidi'nde 3 aracın karıştığı bir zincirleme kaza olduğu öğrenildi.

Kaza Anı ve Yaralılar

Olayda yaralanan ve hastaneye kaldırılan İsmail ve Mert Gönül, ne yazık ki yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından, baba ve oğlunun cenazeleri gerekli işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.

Cenaze Töreni

Cenazeler, Başkale ilçesine getirildikten sonra Hatipova Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. Törene, aile üyeleri, yakınları, kanaat önderleri ve siyasi parti temsilcileri başta olmak üzere birçok vatandaş katıldı.

Kazanın Oluşumu

Kaza, sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 YY 200 plakalı bir kamyonetin köpeğe çarptıktan sonra karşı şeride geçmesi sonucu meydana geldi. Bu aracın, ardından 65 ABV 272 plakalı hafif ticari araç ve 36 AAE 274 plakalı minibüsle çarpıştığı kaydedildi. Kazada, İsmail ve oğlu Mert Gönül'ün yaşamını yitirmesinin yanı sıra toplamda 6 kişi de yaralanmıştır.

Van'da dün akşam meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve oğlunun cenazesi, Başkale ilçesi Hatipova Mahallesi Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Van'da dün akşam meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve oğlunun cenazesi, Başkale ilçesi Hatipova Mahallesi Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.