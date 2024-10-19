DOLAR
33,99 -0,73%
EURO
37,16 -0,12%
ALTIN
2.994,16 -0,04%
BITCOIN
2.314.993,87 0,46%

Van'da Trafik Kazası: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Van-Hakkari kara yolunda meydana gelen kazada baba ve oğlu hayatını kaybetti, cenazeleri toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 16:38
Van'da Trafik Kazası: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Van'da Baba ve Oğlunun Cenazesi Toprağa Verildi

Van'da dün akşam meydana gelen feci trafik kazasında hayatlarını kaybeden bir baba ve oğlu, son yolculuklarına uğurlandı. Kazanın, Van-Hakkari kara yolunun Kurubaş Geçidi'nde 3 aracın karıştığı bir zincirleme kaza olduğu öğrenildi.

Kaza Anı ve Yaralılar

Olayda yaralanan ve hastaneye kaldırılan İsmail ve Mert Gönül, ne yazık ki yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından, baba ve oğlunun cenazeleri gerekli işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.

Cenaze Töreni

Cenazeler, Başkale ilçesine getirildikten sonra Hatipova Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. Törene, aile üyeleri, yakınları, kanaat önderleri ve siyasi parti temsilcileri başta olmak üzere birçok vatandaş katıldı.

Kazanın Oluşumu

Kaza, sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 YY 200 plakalı bir kamyonetin köpeğe çarptıktan sonra karşı şeride geçmesi sonucu meydana geldi. Bu aracın, ardından 65 ABV 272 plakalı hafif ticari araç ve 36 AAE 274 plakalı minibüsle çarpıştığı kaydedildi. Kazada, İsmail ve oğlu Mert Gönül'ün yaşamını yitirmesinin yanı sıra toplamda 6 kişi de yaralanmıştır.

Van'da dün akşam meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve oğlunun cenazesi...

Van'da dün akşam meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve oğlunun cenazesi, Başkale ilçesi Hatipova Mahallesi Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Van'da dün akşam meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve oğlunun cenazesi...

Van'da dün akşam meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve oğlunun cenazesi, Başkale ilçesi Hatipova Mahallesi Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

İLGİLİ HABERLER

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
2
İsrail Askerleri, Araçla Ezme Girişiminde Bulunan Bir Filistinliyi Öldürdü
3
Bakan Şimşek, Batman'da Bağ Bozumu ve Gastronomi Festivali'ni Onurlandırdı
4
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Antalya Açıklamaları
5
Ürdün, İsrail'in Gazze'deki Hastanelere Yönelik Saldırısını Kınadı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Açıklaması
7
Senegal'de Filistin ve Lübnan'a Destek Yürüyüşü Yapıldı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’