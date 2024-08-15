Van'da TÜGVA Yaz Okulu Kapanış Programı Kutlandı

Van'da TÜGVA Yaz Okulu Kapanış Programı Gerçekleşti

Van’da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen yaz okulu kapanış programı, Atatürk Şehir Stadı’nda gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrenciler, Filistin'in geleneksel dabke dansını sergiledi, şiirler okudu ve ilahiler söyledi.

Vali Ozan Balcı'dan Teşekkür ve Eğitim Vurgusu

Etkinlikte bir konuşma yapan Vali Ozan Balcı, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“İlimizi geleceğe hazırlıyoruz. Türkiye'miz ilerlerken kentimizin de gelişmesine katkı sağlamak istiyoruz. Çocuklarımızın daha iyi eğitim alması için 203 okulun inşaatı devam ediyor.”

Balcı, ayrıca 4 milyon kitabın öğrencilerle buluşturulduğunu ve 300 kütüphane açıldığını belirtti.

Rektör Şevli'den Filistin'e Destek Mesajı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, TÜGVA'nın eğitim alanındaki katkılarının önemine değinerek, “Gençlerimizin Filistin'e olan hassasiyetlerini takdir ediyorum.” dedi.

“Kitap okumak, analitik düşünme becerisini geliştirir. Gençlerin TÜGVA’nın kamplarında bu alışkanlıkları kazanmasını önemsiyorum.”

Süheyl Yasin Aslan: Van Gençliği Işıl Işıl

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Yasin Aslan, öğrencilerin 6 hafta süren yaz okulunda çeşitli eğitimler aldığını ifade ederek, “Kudüs'ü tekrar diriltecek olan sizlersiniz.” ifadesini kullandı. Ayrıca Cumhurbaşkanı'nın Ayasofya’nın yeniden camiye çevrilmesiyle ilgili açıklamalarına atıfta bulundu.

Ödüller ve Katılımcılar

Program, ödüllerin verilmesiyle sona erdi. Etkinliğe; İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir gibi isimler katılım sağladı.