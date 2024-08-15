Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Van'da TÜGVA Yaz Okulu Kapanış Programı Kutlandı

Van'da, TÜGVA'nın yaz okulu kapanış etkinliğinde eğlenceli gösteriler sergilendi. Eğitim ve kültür vurguları yapıldı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 14:03
Van'da TÜGVA Yaz Okulu Kapanış Programı Kutlandı

Van'da TÜGVA Yaz Okulu Kapanış Programı Gerçekleşti

Van’da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen yaz okulu kapanış programı, Atatürk Şehir Stadı’nda gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrenciler, Filistin'in geleneksel dabke dansını sergiledi, şiirler okudu ve ilahiler söyledi.

Vali Ozan Balcı'dan Teşekkür ve Eğitim Vurgusu

Etkinlikte bir konuşma yapan Vali Ozan Balcı, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“İlimizi geleceğe hazırlıyoruz. Türkiye'miz ilerlerken kentimizin de gelişmesine katkı sağlamak istiyoruz. Çocuklarımızın daha iyi eğitim alması için 203 okulun inşaatı devam ediyor.”

Balcı, ayrıca 4 milyon kitabın öğrencilerle buluşturulduğunu ve 300 kütüphane açıldığını belirtti.

Rektör Şevli'den Filistin'e Destek Mesajı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, TÜGVA'nın eğitim alanındaki katkılarının önemine değinerek, “Gençlerimizin Filistin'e olan hassasiyetlerini takdir ediyorum.” dedi.

“Kitap okumak, analitik düşünme becerisini geliştirir. Gençlerin TÜGVA’nın kamplarında bu alışkanlıkları kazanmasını önemsiyorum.”

Süheyl Yasin Aslan: Van Gençliği Işıl Işıl

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Yasin Aslan, öğrencilerin 6 hafta süren yaz okulunda çeşitli eğitimler aldığını ifade ederek, “Kudüs'ü tekrar diriltecek olan sizlersiniz.” ifadesini kullandı. Ayrıca Cumhurbaşkanı'nın Ayasofya’nın yeniden camiye çevrilmesiyle ilgili açıklamalarına atıfta bulundu.

Ödüller ve Katılımcılar

Program, ödüllerin verilmesiyle sona erdi. Etkinliğe; İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir gibi isimler katılım sağladı.

İLGİLİ HABERLER

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!