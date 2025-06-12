DOLAR
39,38 -0,16%
EURO
45,66 -0,02%
ALTIN
4.285,94 -0,08%
BITCOIN
4.175.576,64 -0,08%

Van'da Türk Mutfağı Haftası Kapsamında Kadın Kooperatifleri Yemek Yarışması Düzenlendi

Van'da düzenlenen 'Kadın Kooperatifleri Van Yemeği Yarışması' yöresel lezzetleri bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 17:34
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 17:34
Van'da Türk Mutfağı Haftası Kapsamında Kadın Kooperatifleri Yemek Yarışması Düzenlendi

Van'da Kadın Kooperatifleri Yemek Yarışması

Van'da, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla düzenlenen "Kadın Kooperatifleri Van Yemeği Yarışması", yerel lezzetleri bir araya getirdi. Etkinlik, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü ve Van Kadın Kooperatifleri Derneği işbirliğiyle Tuşba Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

Yöresel Lezzetlerin Yarışması

Yarışmaya katılan kadınlar, ocaklarda hazırladıkları yöresel yemekleri jürinin beğenisine sundu. Erişte pilavı, erik kızartması ve ekşili kavurma gibi lezzetler, katılımcılara ikram edilerek damaklarda unutulmaz tatlar bıraktı.

Ödüller ve Dereceler

Yarışma sonunda, İpekyolu Ak Eller Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi birinci, Mona Lisa Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi ikinci, İpekyolu İpek Eller Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi ise üçüncü oldu.

Destek ve Teşekkürler

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen 11 kadın girişimci kooperatifinin bulunduğuna vurgu yaptı. Türkmenoğlu, "Kadın girişimci kooperatiflerimizin her biri, üretim sektörümüze destek vermektedir. Bugün düzenlenen yarışma, yöresel lezzetlerin tanıtımında önemli bir fırsat sunmaktadır. Başarılı olan kooperatifleri ve tüm emek veren kurumları kutluyorum," dedi.

Kooperatiflerin Önemi

Ticaret İl Müdürü Derya Ayaydın, kooperatiflerin sosyal ve ekonomik entegrasyonu sağladığını belirtti. "Kooperatifler, güç birliği yaparak rekabet edebilmenin önemli bir yoludur. Kadınların etkileşim ve dayanışma imkanı bulduğu bu model, onların ekonomik bağımsızlıklarını artırmada büyük bir rol oynamaktadır," şeklinde konuştu.

Aktif Üretim Süreci

Van Kadın Kooperatifleri Derneği Başkanı Suzan Türkoğlu, “2022'de her ilçede bir kooperatif kurduk. Ticaret Bakanlığı ve Valiliğimizin destekleriyle ekipman alarak 11 aktif kooperatif ile üretim yapmaktayız,” ifadelerini kullandı.

Programa, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkan Vekili Deniz Aygen ve çok sayıda katılımcı da yer aldı.

Van'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında "Kadın Kooperatifleri Van Yemeği Yarışması" yapıldı....

Van'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında "Kadın Kooperatifleri Van Yemeği Yarışması" yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü ve Van Kadın Kooperatifleri Derneğinin işbirliğiyle Tuşba Millet Bahçesi'nde etkinlik düzenlendi. Kurulan ocaklarda kadınlar tarafından hazırlanan yöresel yemeklerden erişte pilavı, erik kızartması ve ekşili kavurma, jürinin beğenisine sunuldu.

Van'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında "Kadın Kooperatifleri Van Yemeği Yarışması" yapıldı....

Van'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında "Kadın Kooperatifleri Van Yemeği Yarışması" yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü ve Van Kadın Kooperatifleri Derneğinin işbirliğiyle Tuşba Millet Bahçesi'nde etkinlik düzenlendi. Kurulan ocaklarda kadınlar tarafından hazırlanan yöresel yemeklerden erişte pilavı, erik kızartması ve ekşili kavurma, jürinin beğenisine sunuldu.

İLGİLİ HABERLER

Araç Sahiplerine Kötü Haber: Benzin Fiyatlarında Yeni Zam Geliyor!

Alternatif Bank'tan 6.000 TL Nakit İade Fırsatı!

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi

İstanbul'da 12 Haziran'da Planlı Elektrik Kesintileri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya'da Silah Kazası: Genç Kız Hayatını Kaybetti
2
Blinken, Gazze Ateşkesine Mısır'ın Katkısı İçin Teşekkür Etti
3
İsrail'in Gazze Saldırılarında 58 Filistinli Hayatını Kaybetti
4
Bolu'da Tüp Yüklü Kamyona Çarpan Minibüs: 16 Yaralı
5
Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Kocaeli'de Futbol Maçı Yaptı
6
BM Genel Kurulu, Gazze İçin Acil Ateşkes ve İnsani Yardım Talebini Kabul Etti
7
Dr. Gülsen Ataseven: Gençlere İlham Veren Bir Gönüllülük Hikayesi

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi

Vakıfbank'tan Emeklilere İnanılmaz Kampanya: 27.000 TL Promosyon!

Alternatif Bank'tan 6.000 TL Nakit İade Fırsatı!

ON Dijital, Vatan Bilgisayar İle Kredi Kolaylığı Sunuyor

Aile Bakanlığı'ndan Çocuklu Ailelere 1500 TL Destek Müjdesi

İstanbul'da 12 Haziran'da Planlı Elektrik Kesintileri

YYÜ'den İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ücretsiz Giyim Desteği

Temmuz'da İnternet Tarifelerine Büyük Zam Geliyor

Temmuz Asgari Ücret Zammında Sürpriz: Oran Açıklandı

Akbank'tan Bayram Hediyesi: 6.000 TL Chip-Para ve 1.000 TL Gıda Desteği!

Devlet Destekli Faizsiz Kredi ve Büyük İndirim Programı

Araç Sahiplerine Kötü Haber: Benzin Fiyatlarında Yeni Zam Geliyor!