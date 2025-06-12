Van'da Türk Mutfağı Haftası Kapsamında Kadın Kooperatifleri Yemek Yarışması Düzenlendi

Van'da Kadın Kooperatifleri Yemek Yarışması

Van'da, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla düzenlenen "Kadın Kooperatifleri Van Yemeği Yarışması", yerel lezzetleri bir araya getirdi. Etkinlik, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü ve Van Kadın Kooperatifleri Derneği işbirliğiyle Tuşba Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

Yöresel Lezzetlerin Yarışması

Yarışmaya katılan kadınlar, ocaklarda hazırladıkları yöresel yemekleri jürinin beğenisine sundu. Erişte pilavı, erik kızartması ve ekşili kavurma gibi lezzetler, katılımcılara ikram edilerek damaklarda unutulmaz tatlar bıraktı.

Ödüller ve Dereceler

Yarışma sonunda, İpekyolu Ak Eller Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi birinci, Mona Lisa Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi ikinci, İpekyolu İpek Eller Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi ise üçüncü oldu.

Destek ve Teşekkürler

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen 11 kadın girişimci kooperatifinin bulunduğuna vurgu yaptı. Türkmenoğlu, "Kadın girişimci kooperatiflerimizin her biri, üretim sektörümüze destek vermektedir. Bugün düzenlenen yarışma, yöresel lezzetlerin tanıtımında önemli bir fırsat sunmaktadır. Başarılı olan kooperatifleri ve tüm emek veren kurumları kutluyorum," dedi.

Kooperatiflerin Önemi

Ticaret İl Müdürü Derya Ayaydın, kooperatiflerin sosyal ve ekonomik entegrasyonu sağladığını belirtti. "Kooperatifler, güç birliği yaparak rekabet edebilmenin önemli bir yoludur. Kadınların etkileşim ve dayanışma imkanı bulduğu bu model, onların ekonomik bağımsızlıklarını artırmada büyük bir rol oynamaktadır," şeklinde konuştu.

Aktif Üretim Süreci

Van Kadın Kooperatifleri Derneği Başkanı Suzan Türkoğlu, “2022'de her ilçede bir kooperatif kurduk. Ticaret Bakanlığı ve Valiliğimizin destekleriyle ekipman alarak 11 aktif kooperatif ile üretim yapmaktayız,” ifadelerini kullandı.

Programa, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkan Vekili Deniz Aygen ve çok sayıda katılımcı da yer aldı.

Van'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında "Kadın Kooperatifleri Van Yemeği Yarışması" yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü ve Van Kadın Kooperatifleri Derneğinin işbirliğiyle Tuşba Millet Bahçesi'nde etkinlik düzenlendi. Kurulan ocaklarda kadınlar tarafından hazırlanan yöresel yemeklerden erişte pilavı, erik kızartması ve ekşili kavurma, jürinin beğenisine sunuldu.

Van'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında "Kadın Kooperatifleri Van Yemeği Yarışması" yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü ve Van Kadın Kooperatifleri Derneğinin işbirliğiyle Tuşba Millet Bahçesi'nde etkinlik düzenlendi. Kurulan ocaklarda kadınlar tarafından hazırlanan yöresel yemeklerden erişte pilavı, erik kızartması ve ekşili kavurma, jürinin beğenisine sunuldu.