Van'da Uçak Sefer Sayılarının Artırılması İçin Protesto Düzenlendi

Van'da Uçak Sefer Sayısının Artırılması İçin Yürüyüş

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) tarafından düzenlenen yürüyüş, uçak sefer sayısının arttırılmasına dikkat çekmek amacıyla gerçekleşti.

Van TSO Başkanı'ndan Açıklama

Yürüyüşte basın açıklaması yapan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, "Uçak sefer sayılarındaki eksiklik, bölge ekonomisini ve turizmini olumsuz etkiliyor" dedi. Takva, özellikle havayolu ile ulaşımın önemine vurgu yaptı.

Yürüyüş Detayları

Yürüyüşe katılan kalabalık, "Van uçamıyor", "Cenazemize gidemiyoruz", "Van kaderiyle baş başa bırakılmasın", "Ekonomi ve turizm ulaşımla kalkınır" yazılı dövizler taşıdı. Van TSO binası önünden başlayan yürüyüş, Kent Meydanı'na kadar sürdü.

Bölgesel Ulaşım Sorunları

Necdet Takva, Van'ın 1 milyon 120 bini aşkın nüfusu ve 5 milyonluk hinterlandıyla büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Uçak sefer sayıları, ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalıyor" ifadesini kullandı. "Bölgedeki turizm acenteleri, grup yolcularını alternatif havalimanlarına yönlendirmek zorunda kalıyor" diyen Takva, bu durumun birçok vatandaş için ulaşım güçlüğü yarattığını dile getirdi.

Katılımcılar

Yürüyüşe, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Doğu Anadolu Bölge Yönetim Başkanı Cevdet Özgökçe gibi önemli isimler de katıldı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) öncülüğünde kentte ek uçak seferleri yapılması için yürüyüş düzenlendi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) öncülüğünde kentte ek uçak seferleri yapılması için yürüyüş düzenlendi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) öncülüğünde kentte ek uçak seferleri yapılması için yürüyüş düzenlendi.