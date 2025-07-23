Van'da Umay'ın Doğum Günü İçin Korona Çalanlar Konvoy Oluşturdu

Van'da Umay'ın Doğum Günü Rüzgarı

Van'ın Edremit ilçesinde, küçük Umay Aden'in ikinci doğum günü için arabanın arkasına asılan pankart büyük ilgi uyandırdı. "Bugün kızımız Umay Aden 2 yaşında, kutlamak için siz de kornaya basar mısınız?" yazılı pankart, trafikteki sürücülerin dikkatini çekti ve onlar da mutluluğa ortak olmak için kornalarını çalmaya başladı.

Bir Babadan Duygusal Anlar

Erdemkent Mahallesi'nde yaşayan Zonguldaklı aile, kızlarının yanı başında hissetmesi için yaratıcı bir yol buldu. Anne Esma Nur ve baba Emrah Uludağ, kısa sürede oluşan konvoyla büyük bir şaşkınlık ve sevinç yaşadı.

Anne Uludağ, "Van'da yalnız olduğumuz için kızımızla buruk bir doğum günü geçirmek istemedik. Aramızda ufak bir kutlama yaptık ama daha güzel anılar bırakmak amacıyla böyle bir etkinlik düşündük. Çok güzel tepkiler aldık," diyerek sürücülerin katılımının kendilerini ne kadar mutlu ettiğini vurguladı.

Birliktelik ve Sevgi

Pankartı gören herkes, arabalarında durarak, Umay'ın doğum gününü kutlamak için sürprizler yaptı. Korna çalarak ve el sallayarak ailenin sevincine ortak oldular. Anne Uludağ, "Bu bizim için çok güzel bir anı oldu. Kızımız çok mutlu oldu. Nihayetinde yalnız olmadığımızı hissettik. İleride bu videoları izlediğinde, ne güzel insanlarla yaşadığını görecek," sözleriyle bu özel anıları ölümsüzleştirmenin önemine dikkat çekti.

Van'ın Edremit ilçesinde kızlarının doğum günü için arabanın arkasına astıkları "Bugün kızımız Umay Aden 2 yaşında, kutlamak için siz de kornaya basar mısınız?" yazısını gören çok sayıda sürücü, korna çalarak ailenin mutluluğuna ortak oldu.

Van'ın Edremit ilçesinde kızlarının doğum günü için arabanın arkasına astıkları "Bugün kızımız Umay Aden 2 yaşında, kutlamak için siz de kornaya basar mısınız?" yazısını gören çok sayıda sürücü, korna çalarak ailenin mutluluğuna ortak oldu.