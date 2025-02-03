Van'da Uyuşturucu İle Mücadele: 243 Kilo 624 Gram Ele Geçirildi

Van'da Uyuşturucu ile Mücadelede Çarpıcı Başarı

Van'da gerçekleştirilen operasyonlar, narkotik suçlarla mücadelenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Jandarma ekipleri, geçtiğimiz ay içinde yapılan 71 operasyon sonucunda toplam 243 kilo 624 gram uyuşturucu madde ile 1037 sentetik ecza hap ele geçirdi.

Detaylı Operasyon Bilgileri

Van Valiliği'nden alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı, narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında 1-31 Ocak tarihlerinde, Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda Başkale, Çaldıran, Edremit, Erciş, Gevaş, Muradiye, Özalp ve Tuşba ilçelerinde operasyonlar düzenledi.

Bu operasyonda 73 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında 69 kilo 552 gram eroin, 173 kilo 914 gram sentetik uyuşturucu, 72 gram afyon sakızı, 43 gram esrar, 43 gram skunk ve 1037 sentetik ecza hap bulunuyor.

Bu önemli başarılar, Van'da narkotik suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü gösteriyor.