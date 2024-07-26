Van'da Uyuşturucu Operasyonlarında 18 Kişi Yakalandı

Van'daki Uyuşturucu Operasyonları

Van ilinde uyuşturucu satıcılarına karşı gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda toplamda 18 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamada, kent genelinde uyuşturucu ticareti ve dağıtımıyla mücadele için devam eden çalışmaların detaylarına yer verildi.

Gençlerin Yoğun Olduğu Alanlarda Operasyonlar

19-25 Temmuz tarihleri arasında özellikle gençlerin aktivite gösterdiği bölgelerde sokak satıcılarına, halk arasında bilinen adıyla 'torbacı' olarak adlandırılan kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Yapılan bu baskınlarda, gözaltına alınan şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda önemli miktarda uyuşturucu madde ve hazırlanmış ilaçlar ele geçirildi.

Ele Geçirilen Uyuşturucu Maddeler

Operasyonlar sonucunda yapılan aramalarda toplamda aşağıdaki miktarlarda uyuşturucu madde tespit edildi:

194,22 gram eroin

eroin 45,85 gram sentetik uyuşturucu

sentetik uyuşturucu 35,50 gram sentetik kannabinoid

sentetik kannabinoid 27,73 gram esrar

esrar 16 sentetik ecza maddesi

Bu operasyonlar, Van'da uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 194,22 gram eroin, 45,85 gram sentetik uyuşturucu, 35,50 gram sentetik kannabinoid, 27,73 gram esrar ve 16 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 194,22 gram eroin, 45,85 gram sentetik uyuşturucu, 35,50 gram sentetik kannabinoid, 27,73 gram esrar ve 16 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 194,22 gram eroin, 45,85 gram sentetik uyuşturucu, 35,50 gram sentetik kannabinoid, 27,73 gram esrar ve 16 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.