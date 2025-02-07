Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 231 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

Van'da yapılan başarılı bir operasyon sayesinde 231 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan bir şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bitlis Valiliği'nden Açıklama

Bitlis Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesine devam ettiğini bildirdi. 29 Ocak tarihinde, kent merkezinde durdurulan bir aracın lastiklerinde 5 kilo 114 gram sentetik uyuşturucu bulunmuştu.

Eş Zamanlı Operasyonlar

İstihbarat Şubesi ile gerçekleştirilen koordineli çalışmalar sonucu, Van'da belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyonda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Aramalarda Ele Geçirilenler

Yapılan aramalarda sadece uyuşturucu değil, aynı zamanda bir tabanca da ele geçirildi. Bu tür operasyonların Van'da devam edeceği ve uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam edileceği belirtildi.