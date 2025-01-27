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Van'da Uyuşturucu Operasyonunda 181 Kilo Kaçak Madde Ele Geçirildi

Van'da jandarma ekipleri, 20-26 Ocak'ta 181 kilo 357 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 15:48
Van'da Uyuşturucu Operasyonunda 181 Kilo Kaçak Madde Ele Geçirildi

Van'da Uyuşturucu Operasyonları Devam Ediyor

Van'da jandarma ekipleri, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdikleri operasyonlarda toplam 181 kilo 357 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Van Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik suçlarla mücadele faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

13 Operasyonda Yüksek Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

20-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, Başkale, Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde 13 ayrı operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 111 kilo 807 gram sentetik uyuşturucu, 69 kilo 550 gram eroin ve 157 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Ayrıca, bu operasyonlar neticesinde toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesinin kararlılıkla süreceği belirtildi.

Van'da jandarma ekiplerince 20-26 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 181 kilo 357 gram...

Van'da jandarma ekiplerince 20-26 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 181 kilo 357 gram uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Operasyonlarda, narkotik köpeği de yer aldı.

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